Вестник Кавказа

Жара вернется в Москву

Жара вернется в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москвичам рассказали о сильной жаре, которая придет в столицу на следующей неделе. Жителей и гостей предупредили опасностях, призвали избегать перегрева.

Жителям и гостям Москвы сообщили о возвращении сильной жары на следующей неделе, передает пресс-служба городского глава российского МЧС.

В ведомстве заявили, что синоптики Росгидромета прогнозируют повышение температуры в дневное время суток до 30-31 градусов тепла по Цельсию 8 и 9 июля.

В министерстве предупредили горожан об опасностях и призвали избегать перегрева, пить больше жидкости, а также носить головной убор и одежду светлых тонов.

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