Вестник Кавказа

Жара не отступает – Москва готовится к новому рекорду

Жара в городе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аномальная жара установилась в большинстве регионов России. В столице столбики термометров перешагнули 30-градусную отметку. Сегодня в Москве ожидает плюс 35.

Накануне в России зафиксировали 39 температурных рекордов, все они связаны с жарой. В Москве также погода оказалась рекордно жаркой.

Во вторник в российской столице воздух прогрелся до 32 градусов, побив рекорд 1890 года. В среду синоптики обещают еще большую жару в мегаполисе: плюс 33-35. Сегодня в Москве и Подмосковье температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. На фоне чрезвычайной жары возможны грозы.

В средней полосе России жара достигнет пика в ближайшие дни. Аномальная погода охватывает множество регионов.

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