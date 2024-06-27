Жара не отступает – Москва готовится к новому рекорду

Аномальная жара установилась в большинстве регионов России. В столице столбики термометров перешагнули 30-градусную отметку. Сегодня в Москве ожидает плюс 35.

Накануне в России зафиксировали 39 температурных рекордов, все они связаны с жарой. В Москве также погода оказалась рекордно жаркой.

Во вторник в российской столице воздух прогрелся до 32 градусов, побив рекорд 1890 года. В среду синоптики обещают еще большую жару в мегаполисе: плюс 33-35. Сегодня в Москве и Подмосковье температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. На фоне чрезвычайной жары возможны грозы.

В средней полосе России жара достигнет пика в ближайшие дни. Аномальная погода охватывает множество регионов.