Где жарче всего: топ-5 мест с самой высокой температурой воздуха

Вчера температура воздуха в Москве побила рекорд, который держался с 1917 года. В ближайшие дни температура будет еще более высокой. Синоптики обещают, что к концу недели погодные условия в Москве придут в норму, но в некоторых местах планеты жара составляет вариант нормы. Расскажем о самых жарких местах в мире, а также где жарче всего в России.

Аномальная жара накрывает всю Россию: 2 июля было зарегистрировано почти 30 новых температурных рекордов.

Пустыня Деште-Лут в Иране

Самая высокая температура: 70,7°C в 2005 году (80.8 °C в 2021 году - пока не подтверждена)

Пустыня Деште-Лут находится на востоке Ирана, это самая жаркая пустыня страны. Пустыня не зря называется "пустой", песчаные дюны здесь только на юге, зато на остальной территории много солончаков. Дюны здесь, кстати, четвертые по высоте в мире после дюн в Аргентине, Перу и Китае. Зато из-за постоянного выветривания в пустыне сформировался красивый ландшафт. Но интересно, что через такое засушливое место протекает река. Эта иранская пустыня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате измерений с 2003 по 2009 год в этой пустыне были зафиксированы очень высокие температуры, в том числе поверхности - 70,7°C. Не все доверяют этому измерению, поскольку оно производилось со спутника, однако в пяти из семи лет измерений в Деште-Лут регистрировались наиболее высокие температурные показатели (в 2004, 2005, 2006, 2007 и 2009 годах). Еще более высокая температура поверхности в 80.8 °C 2021 года пока еще не признается всеми учеными.

Средняя температура воздуха в пустыне Лут колеблется от 7°C до 44°C. Сейчас здесь никто не живет, но когда-то пустыню пересекали караванные пути, здесь остались археологические памятники и руины древних цивилизаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фернес-Крик в США

Самая высокая температура: 56,7°C в 1913 году

Фернес-Крик расположен в самом сердце Долины Смерти - самого жаркого и засушливого места в Северной Америке. Фернес-Крик также считается одним из самых жарких мест на земле. Как и в любом чрезвычайно засушливом месте солнце безжалостно выжигает и так пересохшую почву, скалистые каньоны и песчаные дюны. Это место пока все еще держится в Книге рекордов Гиннеса как место с самой высокой температурой воздуха в 56,7°C, но этот рекорд не раз пытались пересмотреть. На протяжении 90 лет рекордным признавался температурный показатель ливийского города Эль-Азизия в 57,8°C, замеренный в 1922 году. Но в 2012 году титул самого жаркого места на земле вернули Ференс-Крику, посчитав, что измерения в Ливии были совершены неправильно. Не исключено, что и Долина смерти в будущем может лишиться этого звания. У Ференс-Крик в рукаве есть еще одно интересное, но неподтвержденное измерение: почва температурой 93,9 °C в 1972 году.

Несмотря на жару здесь проживают смотрители парка, исследователи и сотрудники, работающие в сфере туризма, хотя их число не превышает и 180 человек. Средняя температура воздуха в Фернес-Крик колеблется от 3°C до 46°C, именно поэтому туристы предпочитают приезжать сюда ближе к зиме. Раньше здесь жили индейские народы, позже в Калифорнии началась золотая лихорадка, а в Долине смерти добывали другие полезные ископаемые. Сегодня Фернес-Крик - это ворота в национальный парк "Долины Смерти".

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кебили в Тунисе

Самая высокая температура: 55°C в 1931 году (оспаривается)

Город Кебили расположен на западе Туниса на краю пустыни Сахара, где чрезвычайно жарко. В сочетании с низкой влажностью и сильными ветрами в Кебили очень жаркий пустынный климат. Хотя в 1931 году здесь была зафиксирована самая высокая температура воздуха на Африканском континенте (55°C), эта цифра оспаривается учеными.

Средняя температура воздуха в Кебили колеблется от 6°C до 38°C, а население здесь велико по сравнению с другими очень жаркими местами. В основном здесь живут берберы и арабы, традиционная одежда защищает их от солнца, а дома из сырцового кирпича с маленькими окнами сохраняют прохладу в течение дня.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Митрибах в Кувейте

Самая высокая температура: 54°C в 2016 году

Если рекорд Долины смерти признают недействительным, метеостанция Митрибах в Кувейте скорее всего получит звание места с самой высокой зафиксированной температурой воздуха. Причем этот рекорд был зафиксирован относительно недавно, в 2016 году (54°C). Пока что это также считается самой высокой температурой воздуха в Азии. Средние показатели температуры воздуха в Митрибахе обычно колеблются от 7°C до 47°C. Поскольку Митрибах это не город, а метеостанция со всем необходимым оборудованием, измерения температуры здесь сделать проще, в то время как в той же иранской пустыне Деште-Лут и подобных местах измерения очень сложны.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Турбат в Пакистане

Самая высокая температура: 53,7°C в 2017 году

Пакистанский город Турбат расположен в провинции Белуджистан, где Аравийское море встречается с суровыми горами. Климат здесь засушливый, а палящее солнце усугубляется пыльными бурями. Средние показатели температуры воздуха в Турбате колеблются от 10°C до 43°C. Это один из самых жарких городов Южной Азии, а 7 лет назад здесь была зафиксирована 53,7°C, поставив Турбат на четвертое место в рейтинге самых жарких температур воздуха.

Где жарче всего в России?

Самым жарким местом в России последние 14 лет считается поселок Утта в Калмыкии. Метеостанция Утты расположена в Прикаспийской низменности, где преобладает резко континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Но самый настоящий температурный рекорд был зафиксирован в Утте в июле 2010 года, когда температура воздуха составила +45,4 °C. Тем летом большую часть европейской территории России охватила аномальная жара, которая сопровождалась сильными лесными пожарами, засухой и неурожаем. Причиной аномалии стал блокирующий антициклон. До этого самая жаркая температура воздуха фиксировалась в Дагестане и Волгоградской области.