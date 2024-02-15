Где холоднее всего: действительно ли Якутск - самый холодный город?

Владимир Путин перед поездкой в Северную Корею заехал в Якутск, где в послений раз был 10 лет назад. Сегодняшний визит должен был состояться еще зимой, но из-за погодных условий поездку пришлось перенести. Расскажем, действительно ли Якутск - это самый холодный город России, где холоднее всего в мире, какая столица самая холодная и что такое полюс холода.

Якутия, расположенная в северо-восточной части России, известна своими экстремальными климатическими условиями. В этом регионе температура может опускаться до -50°C и ниже, а зимы длятся по семь месяцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Якутск?

Якутск расположен в Республике Саха, ее еще называют Якутией. Причем Якутск - это столица крупнейшего субъекта РФ. Более того, Якутия сопоставимая по территории с Индией - это самая большая административно-территориальная единица во всем мире, за ней идет Западная Австралия, а дальше Красноярский край. Якутск лежит на берегу реки Лены, а от Москвы город отделяет более 8 тысяч км. До границы с Китаем оттуда чуть более тысячи км.

Чем знаменит Якутск?

Сибирский город Якутск часто называют самым холодным городом на земле, но так ли это. Нет, среди городов он находится на втором месте, однако, это самая холодная столица территориальной единицы верхнего уровня (субъекта для РФ). Еще Якутск - это наиболее крупный город Земли, расположенный в зоне многолетней мерзлоты. Зафиксированный минимум температуры в Якутске составил -64,4 °С. Но средняя температура воздуха зимой в Якутске все-таки составляет -30°C, зато летом здесь в среднем +24°C.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Якутске так же холодно, как на Марсе?

Жители города иногда шутят, что после Якутска им не страшен и Марс. В некоторые месяцы температура поверхности Марса действительно сопоставима с температурой в Якутске, но в целом там намного холоднее. Хотя средняя температура на Марсе составляет около -60°С, ближе к полюсам в зимнее время она в среднем может доходить до -130°С, а в летнее на экваторе - до +20°С. Но даже суточные колебания температуры на Марсе весьма значительны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой город самый холодный в мире?

Самым холодным городом в мире считается Верхоянск, тоже расположенный в Якутии, но в 600 км от Якутска. Это хоть и очень маленький (самый маленький город РФ по результатам прошлой переписи), но все же город. Здесь была зафиксирована рекордная минусовая температура в -67,8 °C. С Верхоянском издавна соперничает еще одно якутское поселение село Оймякон (не город), где был зафиксирован минимум в -67,7°С. Однако все эти рекорды очень старые, современные данные же говорят о том, что сейчас в Оймяконе холоднее, чем в Верхоянске, правда новые рекорды официально там поставлены не были. Но это все равно два самых холодных места в мире, где люди живут на постоянной основе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая столица самая холодная?

Самой холодной столицей государства считается столица Монголии Улан-Батор. Нужно сказать, что благодаря сухому воздуху очень низкие температуры переносятся легче, а в Улан-Баторе живет более трети населения всей страны. Вторая самая холодная мировая столица - это Астана. Причем в Астане в конце XIX века был зафиксирован абсолютный минимум в -51,6ºС, но больше такие рекорды не повторялись, поэтому по новым данным столицу Казахстана сместили на второе место.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где самое холодное место в мире?

Полюс холода - это специальное определение для обозначения мест на Земле, где была зарегистрирована самая низкая температура воздуха. На нашей планете есть два таких полюса: один в Северном полушарии, а другой - в Южном.

Северный полюс холода находился в Республике Саха, в Верхоянске, еще одним претендентом было село Оймякон. В Верхоянске до сих пор стоит мемориальная доска полюса холода. Но в 2020 году стало известно, что в 1991 году в Гренландии была зафиксирована температура в -69,6 °C, это признали новым рекордом для Северного полушария.

Южный полюс холода расположен в Антарктиде, на российской станции “Восток”. В 1983 году там была зафиксирована самая низкая температура на Земле в -89,2 °C. В 2013 году на Куполе Валькирии в Антарктиде была зафиксирована еще меньшая температура воздуха в -91,2 °C, но только лишь со спутников, поэтому пока это неофициальный рекорд.