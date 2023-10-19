Как русские осваивали Сибирь?

Юлия Лысенко, директор НОЦ "Большой Алтай"

Присоединение Сибири к Московскому государству началось в конце XVI века с похода Ермака на Сибирское ханство. Расскажем, почему русские быстро освоили огромный регион и установили добрососедские отношения с коренным населением.

Уже в 1640-е годы русские вышли на Тихоокеанское побережье, основав десятки городов, зимовий, острогов и обложив налогами большинство сибирских народов.

В 1594 году основан Сургут

В 1595 году – Березовск

в 1598 году – Нарым

в 1603 году – Туруханск

в 1604 году – Томск

в 1613 году – Енисейск

в 1630 году – Керенск и Олекминск на реке Лена

в 1631 году – Якутск

в 1648 году – Охотск на побережье Тихого океана.

в 1661 году – Иркутск в Забайкалье.

Как русским удалось в ситуации языкового барьера быстро освоить огромные сибирские пространства?

Хотя природно-географические условия в Сибири препятствовали ее заселению, решение этой проблемы облегчалось тремя факторами.

Реки региона образуют удобную сеть водных путей. Правда, во время таяния снегов они становились почти непреодолимой преградой для путешественника, но это случалось лишь на короткое время. Низкая плотность местного населения - в середине XVII века его численность, по оценке ученых, составляла примерно 200 000 чел. Общие представления народов Сибири и русских о власти, государстве, которые сформировались в более ранние периоды на огромном пространстве евразийский степей. Еще в эпоху первых Тюркских каганатов – в VI –VIII веках, а затем и в позднее средневековье – период Монгольской империи и Золотой орды, народы Сибири и русские либо входили в состав этих государств, либо были их данниками и находились в экономической зависимости. И тем, и другим были хорошо знакомы принципы организации власти, административно-территориального устройства и управления, фискальной системы кочевых государств Евразии.

Московское государство - наследник золотоордынской государственности

Московское государство, по сути, выступило наследником золотоордынской государственности, а вместе с ней и евразийской политической культуры. И в Сибири московским царям не было необходимости создавать новую управленческую модель. Она здесь уже была сформирована предшествующими правителями и базировалась на двух принципах.

Несвязность населения и территории, когда в качестве административно-фискального образования ясачные приписывались к сибирскому городу или острогу и при этом они могли менять территорию своего обитания, так как большинство из них вело кочевой образ жизни. Невмешательство во внутреннюю жизнь сибирских народов, а также сохранение власти местной элиты при условии ее полного подчинения.

Ясак как форма дани был хорошо известен и русским, и народам Сибири. Перед русским стояла задача не создания даннической системы, т.к. она уже существовала в дорусский период, а ее переориентация на Москву. И это удалось сделать достаточно просто – через ритуал. Символом богатства державы, согласно евразийской традиции, выступало количество подарков, которыми сюзерены наделяли новоподданных.

Это символизировало богатство и щедрость власти, подчиниться которой не считалось унижением. Это был особый ритуал, призванный сакрализовать принятие политического подданства. С самого начала русского присутствия в Сибири доставка ясака в русский город (острог) или приезд аборигенной элиты в Москву обязательно сопровождались раздачей даров: кафтанов, шуб, тканей, посуды и т.д. – всего, кроме оружия, и устройством пышного приема, заканчивавшегося приглашением на многолюдный и щедрый пир.

Ясак в пользу Московского государства взимался с коренного населения невыделанными соболиными шкурками или равноценными им мехами (лось, куница, лиса и т. д.). Соболиные шкурки выполняли функции денег. Ясак были обязаны платить все жители мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, но в каждом районе его взимание определялось местными особенностями: его могли собирать с души или с ясачной волости, непосредственно с населения или через посредничество туземных вождей. В последние десятилетия XVII века русские власти пытались заменить натуральный ясак денежными выплатами. Однако это вызвало недовольство коренного населения. Окончательно к налогообложению в денежном эквиваленте в Сибири перешли только к середине XIX века.

Кто жил в Сибири с XVI-XVII века?

Как отмечают исследователи, все же не стоит преувеличивать мощность колонизационного потока русских в Сибирь в XVI-XVII веках. По их данным, здесь в 1662 г. проживало 288 тыс. человек, из них 70 тыс. русских (половина которых - крестьяне; а вторая половина выглядела следующим образом – 13 тыс. солдат и отставных, 7,5 тыс. ссыльных, 6 тыс. ремесленников и купцов, 6 тыс. чиновников, священников и т. д.).

Была еще категория "гулящие люди" (непостоянное население), численность которых по самой оптимистичной оценке это могло составлять 125-150 тыс. человек. Таким образом, русское население Сибири в конце XVII века можно с достаточной долей достоверности оценить в 150-200 тыс. человек. По сути, русская колонизация Сибири в этот период свелась к расселению нескольких десятков тысяч человек, большинство которых осело вблизи восточных отрогов Урала.

Таким образом, можно говорить о том, что общее историческое прошлое русского и коренных народов Сибири, связанное с предмонгольским и постмонгольским периодом, обеспечило Московскому государству стремительное и успешное освоение этого огромного региона.