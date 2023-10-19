Как русские осваивали Сибирь?

Уже в 1640-е годы русские вышли на Тихоокеанское побережье, основав десятки городов, зимовий, острогов и обложив налогами большинство сибирских народов.
- В 1594 году основан Сургут
- В 1595 году – Березовск
- в 1598 году – Нарым
- в 1603 году – Туруханск
- в 1604 году – Томск
- в 1613 году – Енисейск
- в 1630 году – Керенск и Олекминск на реке Лена
- в 1631 году – Якутск
- в 1648 году – Охотск на побережье Тихого океана.
- в 1661 году – Иркутск в Забайкалье.
Как русским удалось в ситуации языкового барьера быстро освоить огромные сибирские пространства?
Хотя природно-географические условия в Сибири препятствовали ее заселению, решение этой проблемы облегчалось тремя факторами.
- Реки региона образуют удобную сеть водных путей. Правда, во время таяния снегов они становились почти непреодолимой преградой для путешественника, но это случалось лишь на короткое время.
- Низкая плотность местного населения - в середине XVII века его численность, по оценке ученых, составляла примерно 200 000 чел.
- Общие представления народов Сибири и русских о власти, государстве, которые сформировались в более ранние периоды на огромном пространстве евразийский степей. Еще в эпоху первых Тюркских каганатов – в VI –VIII веках, а затем и в позднее средневековье – период Монгольской империи и Золотой орды, народы Сибири и русские либо входили в состав этих государств, либо были их данниками и находились в экономической зависимости. И тем, и другим были хорошо знакомы принципы организации власти, административно-территориального устройства и управления, фискальной системы кочевых государств Евразии.
Московское государство - наследник золотоордынской государственности
Московское государство, по сути, выступило наследником золотоордынской государственности, а вместе с ней и евразийской политической культуры. И в Сибири московским царям не было необходимости создавать новую управленческую модель. Она здесь уже была сформирована предшествующими правителями и базировалась на двух принципах.
- Несвязность населения и территории, когда в качестве административно-фискального образования ясачные приписывались к сибирскому городу или острогу и при этом они могли менять территорию своего обитания, так как большинство из них вело кочевой образ жизни.
- Невмешательство во внутреннюю жизнь сибирских народов, а также сохранение власти местной элиты при условии ее полного подчинения.
Ясак как форма дани был хорошо известен и русским, и народам Сибири. Перед русским стояла задача не создания даннической системы, т.к. она уже существовала в дорусский период, а ее переориентация на Москву. И это удалось сделать достаточно просто – через ритуал. Символом богатства державы, согласно евразийской традиции, выступало количество подарков, которыми сюзерены наделяли новоподданных.
Это символизировало богатство и щедрость власти, подчиниться которой не считалось унижением. Это был особый ритуал, призванный сакрализовать принятие политического подданства. С самого начала русского присутствия в Сибири доставка ясака в русский город (острог) или приезд аборигенной элиты в Москву обязательно сопровождались раздачей даров: кафтанов, шуб, тканей, посуды и т.д. – всего, кроме оружия, и устройством пышного приема, заканчивавшегося приглашением на многолюдный и щедрый пир.
Ясак в пользу Московского государства взимался с коренного населения невыделанными соболиными шкурками или равноценными им мехами (лось, куница, лиса и т. д.). Соболиные шкурки выполняли функции денег. Ясак были обязаны платить все жители мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, но в каждом районе его взимание определялось местными особенностями: его могли собирать с души или с ясачной волости, непосредственно с населения или через посредничество туземных вождей. В последние десятилетия XVII века русские власти пытались заменить натуральный ясак денежными выплатами. Однако это вызвало недовольство коренного населения. Окончательно к налогообложению в денежном эквиваленте в Сибири перешли только к середине XIX века.
Кто жил в Сибири с XVI-XVII века?
Как отмечают исследователи, все же не стоит преувеличивать мощность колонизационного потока русских в Сибирь в XVI-XVII веках. По их данным, здесь в 1662 г. проживало 288 тыс. человек, из них 70 тыс. русских (половина которых - крестьяне; а вторая половина выглядела следующим образом – 13 тыс. солдат и отставных, 7,5 тыс. ссыльных, 6 тыс. ремесленников и купцов, 6 тыс. чиновников, священников и т. д.).
Была еще категория "гулящие люди" (непостоянное население), численность которых по самой оптимистичной оценке это могло составлять 125-150 тыс. человек. Таким образом, русское население Сибири в конце XVII века можно с достаточной долей достоверности оценить в 150-200 тыс. человек. По сути, русская колонизация Сибири в этот период свелась к расселению нескольких десятков тысяч человек, большинство которых осело вблизи восточных отрогов Урала.
Таким образом, можно говорить о том, что общее историческое прошлое русского и коренных народов Сибири, связанное с предмонгольским и постмонгольским периодом, обеспечило Московскому государству стремительное и успешное освоение этого огромного региона.