Железноводск стал городом военно-исторического наследия

Город-курорт Железноводск на Ставрополье признан городом военно-исторического наследия. Это почетное звание он получил на основании подтвержденных документально исторических фактов.

Железноводску присвоено почетное звание "Город военно-исторического наследия" – инициативу одобрили и проголосовали за нее депутаты краевой Думы.

Как подчеркнул представитель губернатора и правительства в краевом заксобрании Владимир Решетняк, историческое обоснование соответствующего предложения, внесенного в Думу, было подтверждено необходимыми документами.

Все члены Думы Ставропольского края проголосовали за инициативу, и она была принята единогласно.

В ходе заседания был показан посвященный истории Железноводска небольшой фильм, в который в том числе вошли видео из архива.

Спикер краевого заксобрания Николай Великдань подчеркнул, что жителями Железноводска был сделан важный вклад, так что они заслужили это почетное звание.

"Тем самым продолжается традиция увековечивания памятных мест Ставрополья, исторических дат и событий, связанных с нашим краем, ведущее место в которых занимает Битва за Кавказ"

– Великдань

Как следует из предоставленных материалов, Железноводск с момена основания был местом реабилитации военных. А во время Великой Отечественной войны в городе работали 7 эвакогоспиталей, рассчитанных на 4,5 тыс пациентов. Их работа прерывалась на пять месяцев из-за немецко-фашистской оккупации, с августа 1942 по апреля 1943 года. Однако перед тем, как оккупанты вошли в город, 5 тыс пациентов удалось эвакуировать.