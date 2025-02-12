Курортный сезон 2025 в Железноводске стартует 25 мая

Один из самых любимых у россиян курортов Железноводск начнет новый сезон отдыха 25 мая. Точную дату озвучил глава города-курорта, он рассказал и о масштабной программе праздничных мероприятий.

Новый сезон в городе-курорте Кавминвод Железноводске стартует 25 мая, поведал его мэр Евгений Бакулин.

По словам градоначальника, праздник будет проводиться в формате исторической реконструкции. Мероприятие станет продолжением уже проводившегося ранее события под названием "Курортный роман", а точнее станет его второй частью.

"Снова Курортный парк полностью погрузится в эпоху XIX века, водного общества"

– Евгений Бакулин

Праздничная программа, отметил глава города, будет продолжаться на протяжении трех дней. Гости мероприятия увидят постановку с участием гусар. На Пушкинской площади состоится настоящий бал. Кроме того, готовится специальное представление для детей, пишет ТАСС.

Бакулин добавил, что полностью окунуться в атмосферу праздника поможет временный демонтаж абсолютно всей рекламы – ее снимут на время открытия.

Напомним, в конце февраля стало известно, что число туристов, которые посетили Железноводск зимой 2024-2025 годов, выросло по сравнению с предыдущим сезоном почти на треть. Тогда Бакулин объяснил такой рост турпотока в том числе затянувшейся зимой, которая в этом году оказалась особенно долгой.