Вестник Кавказа

Курортный сезон 2025 в Железноводске стартует 25 мая

Каскадная лестница
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Один из самых любимых у россиян курортов Железноводск начнет новый сезон отдыха 25 мая. Точную дату озвучил глава города-курорта, он рассказал и о масштабной программе праздничных мероприятий.

Новый сезон в городе-курорте Кавминвод Железноводске стартует 25 мая, поведал его мэр Евгений Бакулин.

По словам градоначальника, праздник будет проводиться в формате исторической реконструкции. Мероприятие станет продолжением уже проводившегося ранее события под названием "Курортный роман", а точнее станет его второй частью.

"Снова Курортный парк полностью погрузится в эпоху XIX века, водного общества"

– Евгений Бакулин

Праздничная программа, отметил глава города, будет продолжаться на протяжении трех дней. Гости мероприятия увидят постановку с участием гусар. На Пушкинской площади состоится настоящий бал. Кроме того, готовится специальное представление для детей, пишет ТАСС.

Бакулин добавил, что полностью окунуться в атмосферу праздника поможет временный демонтаж абсолютно всей рекламы – ее снимут на время открытия.

Напомним, в конце февраля стало известно, что число туристов, которые посетили Железноводск зимой 2024-2025 годов, выросло по сравнению с предыдущим сезоном почти на треть. Тогда Бакулин объяснил такой рост турпотока в том числе затянувшейся зимой, которая в этом году оказалась особенно долгой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Детей Железноводска порадуют рекордной песочницей

Детей Железноводска порадуют рекордной песочницей

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Гору Железную потушили в Железноводске

Гору Железную потушили в Железноводске

Авария нарушила подачу воды в Железноводске

Авария нарушила подачу воды в Железноводске

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Системы оповещения проверят в Железноводске

Системы оповещения проверят в Железноводске

Зимний Железноводск полюбился туристам

Зимний Железноводск полюбился туристам

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы