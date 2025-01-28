Вестник Кавказа

Зимний Железноводск полюбился туристам

Зимний Железноводск полюбился туристам
© Фото: telegram-канал Евгения Бакулина
Туристы стали чаще отдыхать в Железноводске зимой: их число увеличилось на 30% в сравнении с 2024 годом. Это произошло из-за затянувшейся снежной погоды.

Чисто туристов, посетивших Железноводск на Ставрополье зимой, увеличилось на 30%, рассказал глава города Евгений Бакулин.

"Увеличилось количество туристов, которые хотят отдохнуть в зимней сказке курортного Железноводска. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в конце февраля количество отдыхающих увеличилось на 30%"

- Евгений Бакулин

Он связывает увеличение потока туристов с затянувшейся зимой в регионе. Чаще всего путешественники посещают Железноводск в выходные, остальные проводят отдых в санаториях и задерживаются на более долгий срок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей

Железноводск удвоил турпоток

Железноводск удвоил турпоток

Выставка к Китайскому Новому году заработала в Железноводске

Выставка к Китайскому Новому году заработала в Железноводске

Озеро &quot;Тридцатка&quot; благоустроят к лету в Железноводске

Озеро "Тридцатка" благоустроят к лету в Железноводске

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Один из бюветов временно закроют в Железноводске

Один из бюветов временно закроют в Железноводске

Новые белки будут ждать туристов в Железноводске

Новые белки будут ждать туристов в Железноводске

Мебель с местным брендом установили в бюветах Железноводска

Мебель с местным брендом установили в бюветах Железноводска

Народная библиотека заработала в Железноводске

Народная библиотека заработала в Железноводске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы