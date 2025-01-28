Зимний Железноводск полюбился туристам

Туристы стали чаще отдыхать в Железноводске зимой: их число увеличилось на 30% в сравнении с 2024 годом. Это произошло из-за затянувшейся снежной погоды.

Чисто туристов, посетивших Железноводск на Ставрополье зимой, увеличилось на 30%, рассказал глава города Евгений Бакулин.

"Увеличилось количество туристов, которые хотят отдохнуть в зимней сказке курортного Железноводска. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в конце февраля количество отдыхающих увеличилось на 30%"

- Евгений Бакулин

Он связывает увеличение потока туристов с затянувшейся зимой в регионе. Чаще всего путешественники посещают Железноводск в выходные, остальные проводят отдых в санаториях и задерживаются на более долгий срок.