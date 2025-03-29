Египетский перевозчик резко сокращает число авиарейсов в Россию

Египетская Al Masria сокращает количество авиарейсов в Россию. Среди причин называются длительные массовые задержки рейсов и сложности, вызванные санкциями против России.

Египетский перевозчик Al Masria с 20 мая сократит количество рейсов между курортами Египта и городами России.

К концу мая число рейсов будет уменьшено на 20 - до 49 в неделю, соответствующая договоренность достигнута в Росавиацией. Сейчас с AlMasria работают многие крупные туроператоры.

"По итогам консультаций с агентством, принимая во внимание периодические сбои в расписании, египетский перевозчик решил сократить количество своих рейсов в/из России по согласованию с туроператорами"

– Росавиация

Рейсы AlMasria постоянно задерживаются, иногда на несколько суток. В компании говорят, что это связано в угрозами безопасности полетов в российских аэропортах, а также антироссийскими санкциями.