Когда лучше ехать в Египет: как подобрать сезон для отдыха?

В Египет едут, чтобы понырять с аквалангом к ярким коралловым рифами, увидеть пирамиды Гизы и совершить круиз по Нилу, но туризм здесь ограничен сезонами. Расскажем, когда лучше ехать в Египет, чтобы осматривать достопримечательности, лежать на пляже и плавать под водой или отправиться в круиз по Нилу, а также когда в 2025 в Египте Рамадан и Ид аль-Фитр.

В то время как толпиться в египетских храмах во время летней жары захотят только самые выносливые, мягкая зима привлекает в Египет огромное число туристов со всего мира. Золотая середина приходится на межсезонье - осень и весну, когда турпоток к самым туристическим местам снижается, а дневная температура держится на приемлемом уровне.

Лучшее время для посещения Египта в зависимости от цели отдыха

Бюджетное путешествие - период с августа по начало сентября лучше всего подходят для тех, кто в первую очередь хочет сэкономить во время поездки Египет и при этом хорошо переносит жару. В эти месяцы цены на проживание, перелеты и туры часто снижаются. Хотя температура воздуха остается очень высокой, на побережье спасают бризы. Однако для поездок по экскурсиям это не лучшее время.

Круиз по Нилу и достопримечательности - более прохладные месяцы с ноября по март подходят для круизов по Нилу. В этот период температура умеренная, поэтому во время остановок можно исследовать такие исторические достопримечательности как Карнакский храм и Долина царей, не испытывая дискомфорта от сильной жары. Этот же период относится к посещению пирамид.

Полет на воздушном шаре - пролетать над Луксором на воздушном шаре лучше с октября по апрель.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда сезон в Египте?

Март-май и сентябрь - лучшие месяцы, чтобы избежать ажиотажа

В межсезонье основные достопримечательности не так заполнены туристами, также можно найти более выгодные предложения по турам. Дневная температура воздуха в мае и сентябре уже очень высокая, поэтому чувствительным к жаре туристам, а также семьям с маленькими детьми, лучше выбрать март-апрель или октябрь-ноябрь. Это лучшие месяцы для поездки в Египет. Это также хорошее время для дайвинга. Но нужно помнить, что весной в Египте бывают сильные ветра из пустыни. Хамсин начинает дуть в марте и примерно до апреля возможны песчаные бури. Если в апреле нет этого ветра, то это практически идеальный месяц для путешествий по Египту с уже теплыми вечерами. В мае хорошо ездить на такие курорты, как Шарм-эль-Шейх, Хургада, Эль-Гуна и Марса-Алам.

С июня по август - лучшее время для дайвинга в Египте

Температура воздуха летом на побережье Египта достигает 43°C. Храмы и гробницы в Луксоре летом открываются в 6 утра, но даже из Хургады дорога займет 4 часа, поэтому для достопримечательностей лучше выбрать другое время. Но именно летом многие опытные дайверы отправляются на побережье Красного моря. Именно в летние месяцы в Египте очень спокойное и теплое море, прекрасная видимость под водой и невероятное разнообразие морских обитателей. Хотя в Египте можно нырять круглый год, дайвинг зимой подходит скорее для начинающих, которые довольствуются рифами вблизи берега. Зимой воды сильно остывают, поэтому вся цветастая живность на зиму уплывает туда, где теплее.

Октябрь-февраль - более мягкая погода

На большей части территории Египта с октября по февраль погода приятная, хотя в Каире и Александрии в эти месяцы бывают дожди. Зимой лучше всего осматривать египетские пирамиды и храмы. Это также наиболее популярное время, чтобы отправиться на Синай или в пустыню. Для дайверов погружающихся около берега условия хорошие, но погружения с лодки зимой часто омрачает неспокойное море и очень сильный ветер. В Каире более прохладная погода делает ноябрь хорошим выбором для долгих прогулок, чтобы исследовать медресе и мечети столицы. Имейте в виду, что станет холоднее, чем вы, вероятно, ожидаете (особенно после наступления темноты), поэтому вам также нужно взять с собой что-то теплое. Зимой, особенно в период католического Рождества и Нового года, цены на отдых в Египте высокие.

© Фото: Ricardo Liberato/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Когда лучше отдыхать в Египте?

Зима в Египте (декабрь-февраль)

В зимние месяцы средняя температура воздуха в Египте колеблется от 14°C до 25°C. Зимние месяцы с декабря по февраль подходят для круизов и посещения пирамид, Луксора и других археологических чудес. Прохладная погода позволяет ездить на экскурсии с меньшим риском солнечного и теплового удара. Дважды в год в феврале и октябре в Абу-Симбеле проходит фестиваль солнца, отмечая день рождения фараона Рамзеса II и дату его коронации.

Минусы:

Значительный приток туристов, переполненные достопримечательности и более высокие цены на размещение и туры;

Прохладные вечера и холодные ночи;

Сильные ветра на побережье.

Лето в Египте (июнь-сентябрь)

Летний сезон в Египте длится с июня по сентябрь и характеризуется высокими температурами, превышающими 40°C. Но из-за сухого климата жара в Египте переносится легче, чем в местах с высокой влажностью. Побережье Красного моря летом притягивает любителей дайвинга и сноркелинга. К археологическим памятникам туристы продолжают приезжать и летом, но ранним утром или поздним вечером.

Минусы:

Экстремальная жара: дневная температура воздуха летом обычно превышает 40°C;

Много туристов на побережье: несмотря на жару на морских курортах Египта летом много отдыхающих и цены на проживание не слишком снижаются.

Весна в Египте (март-май)

Период с марта по май считается в Египте промежуточным сезоном между прохладной ветреной зимой и жаркими летними месяцами. Средняя температура воздуха обычно колеблется от 20°C до 30°C. Весной можно посетить основные археологические памятники, такие как пирамиды Гизы, Карнакский храм и Долина царей, без того наплыва туристов, которое наблюдается в зимние месяцы. Умеренный климат также делает круиз по Нилу из Асуана в Луксор особенно приятным, предлагая комфортные условия для осмотра достопримечательностей как на судне, так и за его пределами. Кроме того, курорты Красного моря продолжают привлекать туристов теплыми водами, идеально подходящими для дайвинга, сноркелинга или просто отдыха на пляже. В первый понедельник после Пасхи в Египте отмечают праздник весны Шам-эль-Нессим, часто он выпадает на апрель.

Осень в Египте (октябрь-ноябрь)

Осень в Египте начинается с высоких температур сентября, когда дневные максимумы все еще достигают 35°C и более, особенно в южных районах, таких как Луксор и Асуан. Однако к октябрю и ноябрю температура воздуха опускается до 20°C-28°C, и становится комфортнее ездить на экскурсии для осмотра достопримечательностей. По сравнению с зимними месяцами в таких популярных у отдыхающих местах, как пирамиды Гизы и храмы Луксора, поток туристов снижается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рамадан в Египте 2025: начало и конец

Даты Рамадана меняются ежегодно, поскольку исламский календарь основан на лунном году. В 2025 году в Египте месяц Рамадан начался 28 февраля, а завершился 29 марта. Туристические объекты, а также большинство магазинов и предприятий, в священный для мусульман месяц работают по сокращенному графику, а многие рестораны и кафе, которые не ориентированы на туристов, открываются только после захода солнца. В Египте от немусульман не ожидают соблюдения поста, но туристам необходимо проявлять уважение к постящимся, не пить, не есть и не курить в течение дня в общественных местах. И если в Рамадан в египетских отелях весьма спокойно, то Ид аль-Фитр, который в 2025 году выпал на 30 марта, празднуют очень широко, а все отели переживают наплыв туристов. В 2025 году в Египте период с 29 марта по 1 апреля объявлен официальными выходными.