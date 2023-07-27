Что нужно знать о Красном море: чем оно прекрасно и чем опасно?

Красное море одно из самых теплых: зимой его температура не опускается ниже 20 градусов, а летом может нагреваться до 30 градусов. Поэтому его так любят туристы. Что нужно знать о Красном море и чего стоит опасаться на отдыхе – расскажем в этом материале.

Какого цвета Красное море?

Красное море образовалось 20-25 млн лет назад в результате отделения Аравийского полуострова от Африканского континента и заполнения тектонической впадины водами Индийского океана. Обитающие здесь цианобактерии могут придавать воде рыжевато-бурый окрас, откуда, возможно, произошло название. Египтяне называют море "зеленым простором", ведь по красоте и разнообразию подводного мира ему нет равных в Северном полушарии.

В каких странах Красное море?

Красное море 8 стран: Египта, Судана, Эфиопии, Эритреи, Саудовской Аравии, Йемена, Израиля и Иордании.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Красное море чистое?

Красное море - единственный водоем на Земле, в который не впадает ни одной реки с постоянным течением. Море кристально чистое, так как именно реки несут с собой мусор и грязь, а также ил и песок, существенно снижая прозрачность воды.

Почему Красное море такое соленое?

Из-за избыточного испарения Красное море самое соленое, после "Мертвого" моря. В такой воде меньше опасности утонуть, так как она сильнее выталкивает на поверхность. Эта особенность особенно ценится любителями снорклинга, которые могут подолгу плавать с маской и наслаждаться красотами подводного мира. Это лучший водоем, для тех, кто хочет научиться плавать.

В центральной его части глубина достигает 2,2 км. В нем практически не бывает штормов.

Море не высыхает за счет компенсации воды из Индийского океана.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кто живет в Красном море?

По своему биоразнообразию Красное море превосходит все водоемы в Северном полушарии. Здесь обитает около 1,5 тыс. видов беспозвоночных, столько же видов рыб и почти 300 видов кораллов. Чтобы увидеть богатый подводный мир, не нужно нырять с аквалангом, достаточно на пляже надеть маску и зайти в воду по пояс. Окунувшись под воду, можно одновременно увидеть до 40 видов рыб и других морских обитателей. Большинство из них имеет яркий окрас и разнообразные формы и размеры. Здесь можно встретить

рыбу-попугая

рыбу-бабочку

императорского ангела

огромного ската

трехметровую мурену...

Еще встречаются зеленые черепахи, касатки, бутылконосые и полосатые дельфины. Тут живет самая быстрая в мире рыба "парусник", способная передвигаться со скоростью до 100 км в час.

В Красном море обитает 44 вида акул, в основном у южного побережья Судана. У побережья Египта они встречаются не часто, но бывали случаи, когда такие встречи заканчивались печально.

Кого бояться в Красном море?

Не только акулы могут представлять опасность для человека. Красное море лидирует по числу ядовитых существ, обитающих в нем. Важно быть осведомленным о потенциальных опасностях, связанных с встречей с ними, и в критических ситуациях обращаться к врачу. Вот некоторые из представителей опасной фауны, которых лучше наблюдать на расстоянии.

Рыба-хирург

Один из часто встречающихся опасных видов - рыбы-хирурги. Их много разновидностей, но у берегов чаще всего встречается рыбы с продолговатыми полосками, синими и желтыми боковыми плавниками, серпом и серпообразным хвостовым плавником. У основания хвостового плавника у этих рыб находится острый костный отросток, который они могут выставлять перпендикулярно телу, и этим нанести глубокие порезы.

Мурена

Хоть этот представитель угреобразных на расстоянии не агрессивен, но если подплыть близко или попытаться ее потрогать или кормить, то рыба может атаковать. У рыбы мощные челюсти, из которых сложно вырваться.

Крылатка

Это красивые и медлительные рыбы, которые сразу привлекают к себе внимание. В шипах их находится яд, идентичный яду кобры, хоть и в небольших количествах. То, насколько человеку станет плохо после соприкосновения с этой рыбой, зависит от количества шипов, которые впрыснут яд. Он вызывает сильную боль и множество неприятных ощущений от тошноты до проблем с дыханием и аллергических реакций. Крылатки нередко встречаются в пляжных зонах, а еще их замечают в лужицах во время отлива.

Рыба-камень

Эти рыбы ведут придонный малоподвижный образ жизни, закапываются в песок, обрастают мелкими ракообразными и водорослями и визуально сливаются с песчаным дном и камнями. За это получили свое прозвище. Все представители этого вида ядовиты, имеют острые длинные острые шипы. Рыба-камень сама на вас нападать не станет, но ее можно перепутать в песке с камнем и случайно наступить. Ее шипы с легкостью пробивают пляжную обувь и даже ласты, а яд считается одним из самых сильных у рыб. Вблизи египетских отелей эти рыбы встречаются редко, но все равно лучше смотреть под ноги и переступать камни.

Моллюск "Конус"

Род этих хищных и ядовитых моллюсков насчитывает более 500 видов.Они питаются червями, другими моллюсками, рыбками. Основную опасность для человека представляет "географический" и "текстильный" конусы. Яд первого состоит из более чем 50 токсинов и не имеет противоядия, а смертность от укусов доходит до 70%. Охотится улитка, зарываясь в песок, отчего ее можно не заметить и наступить. Несмотря на медлительность, у моллюска есть особые гарпуновидные усики, которыми он выстреливает в жертву и впрыскивает яд. Через секунду рыбу парализует.

Барракуды

Они выглядят довольно грозно из-за выпирающей вперед нижней челюсти с большим количеством больших и острых зубов. Длина этих рыб может достигать двух метров, вес - 50 кг. На людей они нападают редко, но такие случаи бывали, в мутной воде они могут перепутать руки и ноги человека с добычей. Барракуд также могут привлекать блестящие предметы, вроде часов или деталей снаряжения.

Морская звезда "Терновый венец"

Морские звезды в основном безобидны для человека. Некоторых вы находили на пляже и даже брали в руки. Но это на касается звезды "терновый венец". У нее может быть от 12 до 23 лучей, которые покрытые ядовитыми шипами. Основная опасность для человека, в том, что можно наступить на нее. Яд может вызвать воспаление, сыпь, тошноту.

Скат

В песке могут прятаться скаты-хвостоколы, на которые тоже можно наступить. Тогда скат может атаковать своим хвостом, на конце которого находится яд. Это может вызвать сильную боль, отек, мышечные судороги, а если шип обломается, потребуется хирургическое вмешательство. В 2006 году, во время съемок документального фильма, погиб австралийский натуралист Стив Ирвинг. Скат ударил его в область сердца.

Морской еж

Морских ежей видел, наверное, каждый, кто бывал на Красном море. Их часто можно наблюдать прямо у берега. Они обитают как правило в коралловых углублениях и между камней. Наиболее часто встречаются ежи черного цвета. Опасность заключается в их иглах. Они способны пробить даже коралловую обувь, могут обломиться и остаться в теле, вызывая воспаление, если их сразу не удалить.

Кораллы

Цветной ковер кораллов, губок и водорослей щедро выстилает дно этого уникального водоема, привлекая ученых, туристов и коллекционеров со всего света. Хотя коралловые рифы красивы и привлекательны, некоторые виды кораллов могут быть ядовитыми. Также следует избегать контакта с кораллами для предотвращения ушибов и порезов. Используйте плавательные тапочки. Когда ныряете с понтона лучше держаться подальше от рифа, чтобы вас на него не бросило.

Как не стать жертвой морского обитателя?

Перед купанием в Красном море рекомендуется получить информацию о текущей обстановке от местных экспертов, следить за предупреждениями и соблюдать безопасные практики взаимодействия с морской средой. Ни в коем случае, находясь в воде, не следует кормить рыб и трогать их руками, заходить в воду в чем-нибудь блестящем. Меры предосторожности помогут вам безопасно и полноценно насладиться впечатляющими красотами подводного мира. Для планирующих отдых в Египте отметим, что сбор и вывоз из страны морской живности, кораллов, ракушек категорически запрещен, за это предусмотрены высокие штрафы.