© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство туристов, отправляющихся на морское побережье, - жители регионов, где моря нет, поэтому не лишним будет вспомнить, как вести себя на море. В какое время лучше загорать, почему нельзя заплывать за буйки, и можно ли глотать морскую воду - рассказываем в этом материале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А что такое море?

Море - часть океана, частично ограниченная сушей. Море отличается от озер и водохранилищ тем, что оно, во-первых, гораздо больше, а во-вторых, в нем есть течения. Море используется для судоходства, а еще в нем обитают разнообразные животные. Отдых на море - один из лучших видов досуга, и все же отдых у моря требует определенной степени ответственности, особенно в летний период.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как правильно загорать на море?

Подавляющее большинство тех, кто едет к морю, хотят загореть, но делать это нужно правильно:

лучшие часы для загара до 10:00 и после 16:00. С 10:00 до 16:00 - ультрафиолетовое излучение самое сильное, и нахождение на солнце в часы его пиковой активности чревато негативными последствиями,

без головного убора на солнце можно получить солнечный удар,

солнцезащитный крем - обязательное средство, которое нужно взять с собой на пляж. Даже если вы находитесь в тени, солнечные лучи все равно попадают на кожу, поэтому солнцезащитный крем необходим,

обязательно на пляж возьмите с собой воду, поскольку на солнце наше тело теряет огромное количество влаги.

Если вы все-таки нарушили правила и обгорели на солнце, то вам поможет любое средство для кожи на основе пантенола, которое продается в аптеках. Если помимо обгоревшей кожи присутствуют и другие симптомы - озноб, помутненное сознание, сильная головная боль, нужно обратиться к врачу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как заходить в море?

Море везде разное: где-то у берега песок, где-то камни, а где-то огромные валуны. Прежде чем зайти в море, убедитесь, что в воде нет никаких осколков, железной арматуры и тому подобного, из-за чего можно повредить ноги. Хотя морская вода и лечит раны, едва ли вам захочется половину отпуска провести прихрамывая и меняя повязки.

Те, кто хочет полностью себя обезопасить или просто не любит ходить по гальке, могут приобрести специальные тапочки для купания в море.

Опасность больших валунов при заходе в море заключается в том, что они зачастую очень скользкие, поэтому желательно на них не наступать, иначе можно упасть и больно удариться.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как правильно плавать в море?

Если вы не умеете плавать, то обязательно возьмите с собой круг, нарукавники или надувной матрас.

За буйки заплывать нельзя. Они устанавливаются, чтобы, во-первых, оградить зону плавания от судоходной зоны, где могут находиться катера, лодки, водные мотоциклы и другие средства, снабженные винтом, а во-вторых, чтобы спасателям было легче вас спасти.

На надувном матрасе в море нужно вести себя чрезвычайно осторожно. Ежегодно по всему миру сотни людей сносит в открытое море на надувных матрасах, которые очень быстро скользят по водной поверхности. Если потеряете бдительность, то даже и не поймете, как вас отнесло так далеко от берега.

Морскую воду лучше не глотать. Чем выше температура моря, тем активнее в воде размножаются бактерии, многие из которых могут быть опасны для человеческого организма.

Дети, как, впрочем, и взрослые, склонны нарушать все правила и запреты, поэтому важно присматривать за тем, что делают в воде ваши дети.

Если захотите поплавать на катамаране, каяке, сап-борде, водном мотоцикле и других плавательных средствах, обязательно просите спасательный жилет. Его вам обязаны выдать, поскольку вы собираетесь отправиться на большую глубину, и в случае чрезвычайной ситуации у вас должно быть средство спасения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в море нельзя купаться?

Вы выпили алкоголь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сложно рассчитать свои силы: вы и опомниться не успеете, как окажетесь на большой глубине, а на возвращение не всегда хватает сил.

Когда на море шторм. Шторм - опаснейшее явление не только для судов, но и для любителей поплавать. Сила волн бывает настолько велика, что людей буквально за секунды либо прижимает ко дну, либо уносит в открытое море. И то, и то очень опасно.

Когда вы чувствуете себя плохо. Если у вас кружится или болит голова, сводит руки и ноги или колет сердце - лучше не купаться.

Когда море очень грязное и в нем плавают инородные предметы. К сожалению, в море часто попадают сточные воды, а суда сливают балластную воду. Поэтому хотя бы визуально оцениваете качество воды, прежде чем окунуться.

В грозу. Каким бы ни казался романтичным заплыв под дождем, если он сопровождается грозой, это очень опасно. При ударе молнии мало кому удается спастись в воде.