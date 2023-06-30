Отбойная волна: что делать, если уносит в море?

Опубликовано: 4:37, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед отдыхом на море туристу необходимо узнать важные правила безопасности на воде. Одно из них связано с отбойным течением, или тягуном, - действительно опасным явлением.

Отбойная волна, иначе тягун, иначе рип, - это природное явление, о котором обязательно надо знать тем, кто отдыхает на море. Отбойная волна возникает на мелководье рядом с самыми мелкими местами: там скапливается слишком много воды, и она по круговой траектории возвращается обратно в море - возникает сильное течение.

Если человек попадает в такую волну, она может лишить его воздуха и потащить на глубину.

Как выглядит отбойная волна?

Насторожиться стоит в следующих случаях.

На каком-то участке не видно обрушения волн - ведь вода здесь направляется обратно в море, а не на берег. Поэтому внешне он выглядит тихим и безопасным. Вода более темная и более глубокая, так как тягун вымывает глубокие ямы. Оттенок воды отличается из-за песка и водорослей с глубины. На участке с отбойным течением может появиться пена, которая уплывает в море.

Отбойные течения непостоянны, они могут возникать и исчезать в зависимости от того, как меняется дно!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в отбойной волне?

Если вы попали в отбойное течение и вас уносит в море, не плывите против течения - оно слишком сильное! Скорость его может достигать от метра до нескольких метрах в секунду. Даже опытный пловец с таким не справится.

Успокойтесь, не суетитесь. Переориентируйтесь и направьтесь строго перпендикулярно тягуну, то есть вдоль пляжа, советует МЧС РФ. Вы пересечете отбойное течение и выберетесь на спокойную воду.

Если устали и не хватает сил, плывите некоторое время на спине или просто отдохните. Ваша основная задача - не выбиться из сил, чтобы в тот момент, когда течение ослабеет, покинуть его.