Чего ждать туристам в мусульманских странах во время Рамадана?

Посещение мусульманских стран во время священного праздника Рамадан может стать интересным опытом для туристов-немусульман. Во время Рамадана мусульмане держат пост в дневные часы, но сказывается ли это на туристах? Расскажем, чего ожидать от путешествия в мусульманские страны во время Рамадана, а также когда начало и конец Рамадана в 2025 году.

В месяц, когда пророку Мухаммеду был послан священный Коран, мусульмане соблюдают пост, воздерживаясь от еды и питья между восходом и заходом солнца. Пост - это один из пяти столпов ислама, и его соблюдение является обязательным для достигших совершеннолетия мусульман, за некоторыми исключениями.

Рамадан в 2025: начало и конец?

В 2025 году Рамадан начнется вечером в пятницу 28 февраля, при этом поститься верующие начнут с субботы 1 марта, а закончится священный месяц в воскресенье 30 марта. В этот день начнется десятый месяц мусульманского календаря Шавваль. В первый день этого месяца отмечается один из главных праздников последователей ислама Ураза-байрам.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как вести себя во время путешествия в Рамадан?

Во время путешествия в Рамадан важно уважать традиции и религиозные чувства местного населения. В том числе, путешествуя во время Рамадана, следует воздерживаться от еды, питья и курения в присутствии тех, кто постится. Стоит избегать публичного проявления чувств во время Рамадана.

Нужно ли поститься туристам в мусульманской стране?

От немусульманских туристов никто не ждет соблюдения поста, но в некоторых странах есть законы, запрещающие есть в общественных местах во время Рамадана. Кроме того, курить в общественных местах также нельзя, включая электронные сигареты, вейпы и кальян. При этом условия могут отличаться в разных городах одной и той же страны.

Например, Дубай - туристический город, поэтому там разрешено пить и есть в общественных местах во время Рамадана, а многие рестораны открыты даже в течение дня. Однако в остальных городах ОАЭ принятие пищи в общественных местах запрещено, вызывающее поведение также под запретом, нарушившим правило грозит штраф.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что происходит во время Рамадана?

Во время Рамадана в районах, где проживают крупные мусульманские общины, многие предприятия и магазины либо сокращают часы работы в светлое время суток, либо полностью закрываются. Все открывается вечером. Поэтому, чтобы поесть в ресторане или кафе после захода солнца, стоит заранее забронировать столик. При этом время работы многих государственных и не только учреждений наоборот сокращается.

Во время Рамадана в некоторых странах, например, в Турции, есть традиция извещать верующих с помощью барабанов о сухуре - утреннем приеме пище, который важно не пропустить до рассвета. Поэтому туристам, отличающимся чутким сном, стоит взять с собой беруши.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ресторанах часто есть специальные меню для Рамадана, включающие блюда, которые готовят во время священного месяца, их также могут попробовать посетители-немусульмане. Например, десерт джалеби, чечевичный суп и сытное блюдо кошари. Поскольку Рамадан завершается "праздником разговения", для окончания поста на Ураза-байрам есть большое разнообразие вкусных праздничных блюд.

Рамадан - это также месяц благотворительности и щедрости, поэтому мусульманские общины проводят коллективные ифтары, во время которых верующие собираются для общей трапезы. В некоторых странах устраивают палатки или просто столы, куда местные жители приносят блюда, на такой ифтар могут пригласить даже немусульман.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Все ли закрывается днем ​​в Рамадан?

Во время Рамадана часы работы заведений, включая рестораны, кафе, магазины и рынки, обычно меняются. Однако в туристических районах многих стран закрывается не все, где-то можно заказать еду на вынос, либо пообедать в кафе при отеле. В некоторых местах также может меняться время работы некоторых туристических объектов. Например, в расположенном в Тунисе Кайруане темп жизни во время Рамадана очень сильно меняется, а то время как для путешественников, посещающих туристический Сиди-Бу-Саид, мало что изменится. То же самое касается туристических городов Турции.