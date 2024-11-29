Рамадан 2025: что за праздник, начало и конец, пост, Ураза-байрам

Рамадан – девятый месяц в исламском календаре, в ходе которого мусульмане соблюдают пост. Когда в 2025 году начинается и заканчивается Рамадан? Как держать пост? Чем закончится Рамадан?

Месяц Рамадан – самый священный из всех месяцев в исламе. Его наступления ждут сотни миллионов мусульман по всему миру. Рамадан – это месяц, который делает верующих чище.

Что такое Рамадан?

Рамадан – девятый по счету месяц в мусульманском лунном календаре и самый священный месяц в исламе. Рамадан завершает триаду священных месяцев, которая начинается с месяца Раджаб.

Месяц Рамадан сопровождается обязательным мусульманским постом – уразой. В течение 30 дней последователи ислама воздерживаются от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится священный месяц Рамадан наступлением одного из главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Через 80 дней после этого мусульмане отметят Курбан-байрам.

Когда начинается Рамадан в 2025 году?

Сроки начала и завершения месяца Рамадан ежегодно меняются из-за того, что мусульманский календарь, в отличие от григорианского и юлианского, является лунным, и летоисчисление ведется от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

В 2024 году священный месяц Рамадан длился с 11 марта по 10 апреля. В 2025 году первый день Рамадана выпадает на 1 марта. Именно с этого дня верующие начнут держать пост.

Когда заканчивается Рамадан в 2025 году?

Последний день священного Рамадана в 2025 году приходится на 29 марта. На следующий же день наступит месяц Шавваль. В его первый день мусульмане отпразднуют Праздник разговения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в месяц Рамадан

Впервые Рамадан упоминается в священной книге мусульман – Коране. Там говорится, что "поститься (воздерживаться) необходимо считанное количество дней".

Пост в Рамадан предусматривает воздержание от еды и питья от рассвета до заката – от сухура (предрассветный прием пищи) до ифтара (вечерняя трапеза, разговение).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После захода солнца потребление пищи становится дозволенным вплоть до первых утренних лучей солнца. Два основных приема пищи в период Рамадана – сухур и ифтар.

Сухур – это предрассветная трапеза, которую мусульманин должен совершать за несколько часов до утреннего намаза. Ифтар – второй прием пищи, который проводится после вечерней молитвы, после захода солнца за горизонт.

Что нельзя делать в Рамадан?

Пост в месяц Рамадан является обязательным для мусульман. Однако, помимо уразы, приверженцы ислама обязаны соблюдать и ряд других ограничений, которые очень важны.

В период Рамадана верующим запрещено курить табачные и никотиновые изделия, а также потреблять алкоголь. Следует напомнить, что в исламе запретно все то, что вредит здоровью человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, представителям ислама нельзя намеренно вызывать рвоту, проглатывать любую мокроту. Необходимо также ограничить себя в просмотрах фильмов и сериалов.

Ураза-байрам в 2025 году

Священный Рамадан завершится 30 марта. Его окончание ознаменует приход 10-го месяца Шавваль и наступление одного из главных праздников в исламе – Ид аль-Адха (Ураза-байрам).

Праздник разговения начнется вечером 30 марта, а закончится 31 числа. Все главные религиозные мероприятия – праздничная молитва, походы в гости, встреча родных и близких – происходят 31 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что Ураза-байрам празднуется один день, однако в странах, где большинство – это приверженцы ислама, предоставляются дополнительные выходные.

То же самое касается и России: в республиках Северного Кавказа, а также в Крыму, Татарстане и Башкортостане праздничный день и несколько дней после него объявлены нерабочими.