Рамадан 2025: что за праздник, начало и конец, пост, Ураза-байрам

Месяц Рамадан – самый священный из всех месяцев в исламе. Его наступления ждут сотни миллионов мусульман по всему миру. Рамадан – это месяц, который делает верующих чище.
Что такое Рамадан?
Рамадан – девятый по счету месяц в мусульманском лунном календаре и самый священный месяц в исламе. Рамадан завершает триаду священных месяцев, которая начинается с месяца Раджаб.
Месяц Рамадан сопровождается обязательным мусульманским постом – уразой. В течение 30 дней последователи ислама воздерживаются от еды и питья в дневное время суток.
Завершится священный месяц Рамадан наступлением одного из главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Через 80 дней после этого мусульмане отметят Курбан-байрам.
Когда начинается Рамадан в 2025 году?
Сроки начала и завершения месяца Рамадан ежегодно меняются из-за того, что мусульманский календарь, в отличие от григорианского и юлианского, является лунным, и летоисчисление ведется от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
В 2024 году священный месяц Рамадан длился с 11 марта по 10 апреля. В 2025 году первый день Рамадана выпадает на 1 марта. Именно с этого дня верующие начнут держать пост.
Когда заканчивается Рамадан в 2025 году?
Последний день священного Рамадана в 2025 году приходится на 29 марта. На следующий же день наступит месяц Шавваль. В его первый день мусульмане отпразднуют Праздник разговения.
Пост в месяц Рамадан
Впервые Рамадан упоминается в священной книге мусульман – Коране. Там говорится, что "поститься (воздерживаться) необходимо считанное количество дней".
Пост в Рамадан предусматривает воздержание от еды и питья от рассвета до заката – от сухура (предрассветный прием пищи) до ифтара (вечерняя трапеза, разговение).
После захода солнца потребление пищи становится дозволенным вплоть до первых утренних лучей солнца. Два основных приема пищи в период Рамадана – сухур и ифтар.
Сухур – это предрассветная трапеза, которую мусульманин должен совершать за несколько часов до утреннего намаза. Ифтар – второй прием пищи, который проводится после вечерней молитвы, после захода солнца за горизонт.
Что нельзя делать в Рамадан?
Пост в месяц Рамадан является обязательным для мусульман. Однако, помимо уразы, приверженцы ислама обязаны соблюдать и ряд других ограничений, которые очень важны.
В период Рамадана верующим запрещено курить табачные и никотиновые изделия, а также потреблять алкоголь. Следует напомнить, что в исламе запретно все то, что вредит здоровью человека.
Кроме того, представителям ислама нельзя намеренно вызывать рвоту, проглатывать любую мокроту. Необходимо также ограничить себя в просмотрах фильмов и сериалов.
Ураза-байрам в 2025 году
Священный Рамадан завершится 30 марта. Его окончание ознаменует приход 10-го месяца Шавваль и наступление одного из главных праздников в исламе – Ид аль-Адха (Ураза-байрам).
Праздник разговения начнется вечером 30 марта, а закончится 31 числа. Все главные религиозные мероприятия – праздничная молитва, походы в гости, встреча родных и близких – происходят 31 марта.
Стоит добавить, что Ураза-байрам празднуется один день, однако в странах, где большинство – это приверженцы ислама, предоставляются дополнительные выходные.
То же самое касается и России: в республиках Северного Кавказа, а также в Крыму, Татарстане и Башкортостане праздничный день и несколько дней после него объявлены нерабочими.