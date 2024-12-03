Месяц Раджаб 2025: начало и конец, пост, запреты

Месяц Раджаб – седьмой месяц в исламском календаре. Когда начинается Раджаб и когда заканчивается? Как держать пост в месяц Раджаб? Что можно и нельзя делать в Раджаб?

Месяц Раджаб – один из важных месяцев для всех последователей ислама. С его приходом наступает период подготовки к священному Рамадану. В конце 2025 года он наступит еще один раз.

Начало и конец месяца Раджаб в 2025 году

Месяц Раджаб – седьмой месяц в исламском лунном календаре и один из четырех запретных месяцев в мусульманской религии. Он также является вступительным месяцем Рамадан.

В месяце Раджаб 30 дней. Первый день седьмого месяца в исламе в 2025 году совпал с первым днем первого месяца григорианского календаря – 1 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний день одного из запретных месяцев в 2025 году приходится на 30 января. Месяц Раджаб сменит месяц Шабан, который считается месяцем духовной подготовки к Рамадану.

Кроме того, в 2025 году последователей ислама ждет еще одно наступление месяца Раджаб – 26 декабря. Завершится оставшаяся часть месяца уже в январе 2026 года.

Достоинства месяца Раджаб

Месяц Раджаб занимает особое место в исламе. Это один из запретных месяцев, наравне с Зуль-каада, Зуль-хиджа и Мухаррамом, в которые были запрещены любые войны.

С наступлением Раджаба наступает череда благословенных месяцев, известных в исламе как "три месяца". Раджаб – вступительный к священному для мусульман месяцу Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В переводе с арабского языка "Раджаб" (ар-руджуб) означает "возвеличивание". Название месяца связано с событиями, которые произошли с 26 на 27 день месяца – Исра (путешествие) и Мирадж (вознесение).

Месяц Раджаб очень важен для последователей ислама, поскольку в эти дни Аллах многократно увеличивает вознаграждение за добрые поступки и поклонения.

Помимо этого, Всевышний в месяц Раджаб прощает грехи тем, кто искренне в них раскается.

Что нужно и что нельзя делать в месяц Раджаб?

В месяц Раджаб мусульманину следует отдалиться от грехов. Чем больше у верующего плохих деяний, тем меньше он получит довольств от Всевышнего. И грех, совершенный Раджаб, превышает тот, что совершен в другие месяцы.

Этот месяц лучше посвятить совершению благих поступков. Очень важно помогать в эти дни своим родителям, укреплять родственные узы, уделять больше времени семье, помогать бедным и нуждающимся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необходимо понять, что даже самое маленькое, но полезное дело, приносит большую награду. Кроме того, не останутся в стороне и те, кто помогает совершить добрые поступки, направляет и объясняет другим, как правильно делать.

Так как месяц Раджаб считается запретным месяцем, то в его дни запрещено вести любые боевые действия, кровопролития. Кроме того, нельзя враждовать, ссориться, конфликтовать.

Стоит добавить, что если в месяц Раджаб противник совершит нападение или проявит акт агрессии, то вести военный конфликт в качестве обороняющейся стороны разрешено.

Пост в месяц Раджаб

Считается, что Раджаб – первый шаг духовного очищения на пути подготовки к Рамадану. Если Шабан – это месяц полива и ухода, а Рамадан – месяц сбора урожая, то Раджаб – месяц посевов.

Помимо благих дел и молитв, особую ценность в Раджаб представляет пост. Пророк рекомендовал держать уразу в первый, пятнадцатый и последний день месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В посте в месяц Раджаб нет определенного количества дней. То есть мусульмане могут держать уразу как один день, так и все 30. Но следует учесть, что непрерывное воздержание нежелательно.

Пророк Мухаммед утверждал:

пост в первый день Раджаба искупает грехи, совершенные в течение трех лет;

пост во второй день искупает грехи за два года;

пост в третий день искупает грехи за один год;

пост в остальные дни искупает грехи за месяц.

Воздержание в месяц Раджаб не является обязательным. Соответственно, несоблюдение уразы в этот месяц не будет считаться грехом. При этом стоит сказать, что пост в Раджаб – сунна пророка.

Соблюдать пост в Раджаб стоит как в пост месяц Рамадан – путем отказа от еды и питья в дневное время суток. Разговение наступает после захода солнца, а воздержание – после восхода.

Намаз в месяц Раджаб

Посланник Всевышнего говорил, что Раджаб – самый священный и благодатный месяц. Намаз в этом месяце имеет бесчисленное количество достоинств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно не только не пропускать в этом месяце все молитвы, но и восполнить намазы, пропущенные по тем или иным причинам. То же самое касается поста.

За каждую молитву мусульманину положена большая награда от Всевышнего. Кроме того, верующим в этот месяц необходимо увеличить количество прочитанных дуа и салаватов.