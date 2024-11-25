Исра и Мирадж 2025: когда, что такое, что нужно делать в Ночь Мирадж?

Исра и Мирадж – одно из важных событий в истории ислама. Когда Ночь Мирадж будет в 2025 году? Что нужно и что нельзя делать в Ночь Мирадж? Как держать пост в Ночь Мирадж?

Исра и Мирадж – одна из главных дат для последователей ислама. Событие отмечается каждый год с 26 на 27 число месяца Раджаб. Именно в эту ночь пророк Мухаммед увидел рай и ад.

Исра и Мирадж − история

Ночь неразрывно связана с историей путешествия пророка Мухаммеда в Иерусалим (Исра), а также его вознесения на небеса (Мирадж). Данное событие вошло в историю как Ночь Исра и Мирадж (Ночь путешествия и вознесения).

Первое чудо случилось во время явления посланнику Аллаха ангела Джабраила, который без всякой боли и крови достал его сердце и наполнил его верой, а затем вернул на прежнее место.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После этого пророк на белом крылатом животном Бураке отправился в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Есть версии, что во время путешествия пророк останавливался в Медине, а также на родине пророка Исы (Иисуса).

В самом Иерусалиме пророк Мухаммед встретился с остальными пророками. Вместе с ними посланник Аллаха совершил в мечети Аль-Акса двухракаатный намаз.

Второе чудо (Мирадж) случилось сразу после молитвы. К пророку снова явился ангел Джабраил и предложил на выбор две чаши: в одной было молоко, а в другой – вино. Посланник предпочел первый сосуд.

Выбрав чашу с молоком, посланник Аллаха выбрал чистоту. За это Мухаммед был вознесен на небо по освещенной светом лестнице, которая опустилась для его вознесения. Все семь дверей неба ему открыли пророки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мухаммед вознесся к Лотосу крайнего предела, чтобы встретиться с Всевышними и увидеть рай и ад. Пророк предстал перед Аллахом и начал разговаривать с ним.

Мухаммед заявил, что Всевышний предписал читать по 50 намазов в день. Но пророк Муса, который встречал Мухаммеда на шестом небе, попросил посланника вернуться к Богу и попросить его смягчить предписание.

Мухаммед несколько раз ходил к Аллаху по просьбе Мусы, пока Всевышний не произнес:

"Поистине, эти 5 молитв в сутки – за каждую из них я вознагражу десятикратно! Кто же задумает совершить благое и не сделает, то я запишу за это одно благодеяние. Если он совершит его, то я запишу 10. Кто задумает совершить плохой поступок и не совершит его, то я не запишу за ним ничего. Если же он задумает и совершит дурное, то я запишу за ним одно плохое деяние"

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Посланник передал слова Бога Мусе, а потом сказал, что возвращался к Аллаху до тех пор, пока не почувствовал стыд.

После возвращения на землю посланник рассказал о своем путешествии людям. Он рассказал все, что ему «внушил» Аллах, благодаря чему и появились правила, которым следуют последователи ислама по сегодняшний день. Традиция совершать пятикратный намаз берет начало именно с истории Исра и Мирадж.

Надо сказать, что многие не поверили рассказу Мухаммеда о его ночном путешествии. Среди них были и те, кто после слов пророка отказывался от ислама. Усомнившиеся отправились к Абу Бакру за объяснениями, но тот заявил о верности посланнику Аллаха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абу Бакр попросил Мухаммеда описать Иерусалим. Рассказ пророка нашел подтверждение в словах сподвижника. После этого Мухаммед назвал Абу Бакра «правдивейшим».

Когда празднуются Исра и Мирадж 2025?

Исра и Мирадж – одна из важных дат для мусульман. По исламскому лунному календарю Ночь путешествия и вознесения принято отмечать с 26 на 27 число месяца Раджаб.

В 2025 году дата Исра и Мирадж выпадает на ночь с 26 на 27 января. Готовиться к ночи надо 26 числа, чтобы ночь провести во бдении. 27 января важно прочесть обязательные молитвы.

Ночь Мирадж – что нужно делать и как провести?

Молитва – главная обязанность всех мусульман не только в Ночь Мирадж, но и в другие дни. За один только намаз верующих ждет большая награда. При этом богословы напоминают мусульманам о чтении Корана, покаянии, милосердии и прощении. Что касается чтения Корана, то его надо не просто произносить вслух, но и научиться понимать его.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, в Ночь Мирадж следует читать Салават – молитву, посвященную пророку Мухаммеду. Чем больше верующий прочтет, тем будет лучше для него. Важно также читать молитвы не только за себя, но и за родных и близких.

Если говорить об ограничениях в Ночь Мирадж, то общие запреты, которых должны придерживаться мусульмане, распространяются и на нее.

Ночь Мирадж: пост и намаз

Что касается намаза в Ночь Мирадж, то приверженцы ислама проводят всю ночь в молитвах. За соблюдение мусульман ждет большая награда. Кроме того, важно совершить пропущенные молитвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если говорить о посте в Ночь Мирадж, то последователям ислама рекомендовано воздержаться от потребления еды и питья в дневное время суток перед данным событием и после него.

Хадисы о Ночи Мирадж

То, что Ночь Мирадж является благословенной, подтверждают хадисы пророка Мухаммеда. В них говорится о достоинствах данной ночи.

«В месяце Раджаб есть ночь, за праведные дела в которой записываются сотни благ. В эту ночь до окончания месяца Раджаб остаются три ночи»

«В месяц Раджаб есть один (особенный) день и (особенная) ночь, и это двадцать седьмая ночь месяца. Тот, кто будет поститься в этот день, а ночь проведет в поклонении, то будет подобен человеку, который постился и поклонялся сто лет»

«Тому, кто держит пост на 27-ой день Раджаба, записываются награды 60-ти месяцев поста. Это день, когда Джабраиль возвестил Мухаммада о его пророчестве»

«Каждому, кто на 27-й день Раджаба держит пост и раздает садака (милостыня), Аллах дарует 1000 благ и запишет награду за освобождение двух тысяч рабов»

- пророк Мухаммед

Стоит добавить, что 17-я сура Корана названа аль-Исра – в честь ночного путешествия пророка в Иерусалим. Сура начинается с восхваления Аллаха, а затем в ней говорится о перемещении посланника.

«Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он — слышащий, видящий»

- Коран, 17:1