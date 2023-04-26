Что нужно знать о храмах-близнецах Абу-Симбел?

Высеченные в скале храмы Абу-Симбела остаются одним из самых известных памятников Верхнего Египта, а также один из самых известных памятников в мире, которые пришлось переместить. Расскажем, где находится Абу-Симбел, какой фараон приказал построить храмы-близнецы и когда, кому они посвящены, а также почему храмы решили перенести.

Храмы Абу-Симбела значатся среди объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Египте наряду с еще шестью древними памятниками.

Где находится Абу-Симбел?

Абу-Симбел находится на самом юге страны в 288 км от города Асуан возле одноименной деревушки. Эта скала стоит на западном берегу Нила не так далеко от границы Египта с Суданом. Храмы стоят на территории исторической области в долине реки Нил - Нубии. Хотя этот регион и расположен внизу карты, между Луксором и Асуаном лежит Верхний Египет.

Какой фараон построил Абу-Симбел?

Оба храма Абу-Симбела были построены по приказу древнеегипетского фараона Рамсеса II, правившего во время XIX династии. Большой храм был построен в честь Рамсеса II и богов (Амон, Ра-Хорахти и Птах), а Малый храм посвящен первой жене фараона Нефертари и Хатхор - одной из главных древнеегипетских богинь. Строительство храмового комплекса шло в XIII веке до н. э. на протяжении двадцати лет.

Со временем храмы были заброшены и занесены песком. Лишь в 1813 году это место было обнаружено востоковедом Иоганном Людвигом Буркхардтом, а в 1817 году путешественник Джованни Бельцони обнаружил вход в главный храм.

В Египте можно увидеть и другие древние памятники, построенные по велению Рамсеса II, в том числе его заупокойный храм Рамессесум в Фиванском некрополе около Луксора и множество его статуй во всех уголках страны.

Гробница Рамсеса II также находится в Долине Царей, но доступ туда закрыт. Мумию этого фараона хоронили еще четыре раза в других гробницах, с 2021 года она хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Как выглядит Абу-Симбел?

Храмы украшены массивными статуями Рамсеса II и его семьи. Главный храм охраняют двадцатиметровые сидящие статуи Рамсеса II и трех богов, которым приданы черты этого фараона. Под ними расположены меньшие статуи его жены, матери и детей. Этот храм из построенных при Рамсесе II считается самых красивым. Одна из четырех статуй была повреждена землетрясением, в результате чего голова и часть торса отвалились. Сам храм украшен многочисленными барельефами. Внутри храма несколько залов с колоннами, статуями и барельефами, изображающими батальные и ритуальные сцены.

В ста метрах от Большого храма стоит Малый храм. Его шесть статуй имеют высоту около 10 метров и изображают Рамсеса II и Нефертари, под ними в скале вырезаны статуи их детей. В истории Древнего Египта это был всего лишь второй раз, когда храм посвятили жене фараона. План малого храма очень похож на план главного храма, но барельефы различаются.

Как переносили храмы Абу-Симбела?

В 1950-х годах возникла угроза затопления храмов и других исторических объектов из-за строительства Высотной Асуанской плотины. Если бы храмы остались на своём месте, они оказались бы под водой. Чтобы освободить место для создания водохранилища Насер, было принято решение перенести храмы выше и дальше от реки.

Перенос храмов был невероятно масштабным проектом, который занял несколько лет - с 1964 по 1968 годы. Сначала храмы были тщательно изучены и задокументированы, а затем разобраны на блоки весом до 30 тонн каждый. Новое место было выбрано с учетом нескольких факторов: оно должно было быть на возвышенности, но находиться недалеко от старого места. После переноса храмы были собраны заново из блоков на искусственном холме в 200 метрах от реки.

Как добраться в Абу-Симбел?

Посетить Абу-Симбел из Асуана можно за один день, однако ехать далеко, поскольку это очень удаленная достопримечательность. Из более дальних городов сюда ехать нет смысла. Чтобы добраться до храмов Абу-Симбела, туристы отправляются на экскурсию или нанимают водителя в Асуане. Такая поездка лишь в одну сторону занимает от 3 до 4 часов.

Еще есть возможность добраться из Асуана в Абу-Симбел на самолете, для этих целей был специально открыт аэропорт неподалеку. Но билеты не слишком дешевые, а рейсы иногда отменяют. Поэтому для тех, кто хорошо переносит путешествия по воде, самым приятным способом будет многодневный круиз по Нилу с заходом в Абу-Симбел (как в романе Агаты Кристи “Смерть на Ниле”). На изучение территории и посещение высеченных в скале храмов стоит потратить около 2 часов.

Сколько стоит посещение храмов Абу-Симбела?

Туристы могут посетить храмы с 5:00 до 18:00. Граждане Египта и других арабских государств платят за вход 30 египетских фунтов, билет для туристов из других стран стоит 480 египетских фунтов (взрослый, 900 рублей) и 240 египетских фунтов (детский, 500 рублей).