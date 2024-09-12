Вестник Кавказа

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня самолеты из России летают в три города в Египте. Вскоре география прямых рейсов может расшириться еще на два города.

Возможность запуска авиарейсов из РФ в египетские Александрию и Эль-Дабаа обсудили глава Росавиации Дмитрий Ядров и чрезвычайный и полномочный посол Египта Назих Эльнагарри.

"Росавиация направит российским авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения уровня заинтересованности в выполнении рейсов в те египетские аэропорты, куда наши перевозчики пока не летают"

– Ядров

В настоящее время прямым рейсом россияне могут попасть на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также в Каир. Новыми направлениями могут стать расположенные на Средиземноморском побережье Александрия - второй по величине город Египта, стоящий в дельте Нила, а также Эль-Дабаа, поблизости от которого "Росатом" строит АЭС.

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