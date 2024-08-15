С октября в Египет можно будет попасть из 9 городов России

Полетная программа на популярные египетские курорты вскоре будет расширена, сообщает компания Coral Travel.
"Наши полетные программы запланированы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, они стартуют в октябре и продлятся до конца весны. Число городов вылета по сравнению с прошлым годом выросло с пяти до девяти"
– туроператор
Вылеты будут осуществляться из столицы, а также Петербурга, Сочи, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Калининграда, Самары, Кавминвод.
Оператор заказал перевозку нескольким авиакомпаниям: российским Redwings и "Азимут" и египетским Red Sea Airlines и AlMasria Universal Airlines.
В компании отметили, что на предстоящую зиму спрос на отдых в Египте выше прошлогоднего, на октябрь и ноябрь самолеты в Египет уже распроданы на 80%, передает "Интерфакс-Туризм".