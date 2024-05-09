В Египте рассказали о значимости российских туристов

Туристический поток в Египет из России быстро растет. Российский рынок один из важнейших для Египта, сообщил посол страны.

Египет продолжает активно развивать сферу туризма, а российский рынок является для страны одним из самых главных, поделился посол Египта в РФ Назих эль Наггари на открытии выставки «Отдых» в Экспоцентре.

За прошлый год Египет посетили 13 млн интуристов, из них 1 млн - россияне.

«В первой половине 2024 года мы поставили новый рекорд с 7,1 млн туристов. Этот значительный рост соответствует нашей национальной стратегии развития туризма, которая предусматривает достичь показателя в 30 млн туристов ежегодно к 2028 году»

– посол страны

Поток отдыхающих из России растет быстро, спрос на туры в Египет высокий в 2024 году, отмечают туроператоры. Развитию туризма на данном направлении способствует запуск регулярных и чартерных авиарейсов.

«Наши отношения с Россией в сфере туризма быстро развиваются. Россия – один из важнейших поставщиков туристов для Египта, в 2023 году страну посетило около миллиона россиян»

– посол

Он отметил, что иностранцы в Египте могут интересоваться не только пляжами, но и культурным и приключенческим туризмом.