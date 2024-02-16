Какие пирамиды сейчас можно посмотреть в Египте?

Более 14 млн человек ежегодно посещают пирамиды в Гизе - единственное из 7 чудес Древнего мира, которое сохранилось по сей день. Сегодня известно о более чем 130 египетских пирамидах, но далеко не все из них открыты для туристов. Расскажем, какие пирамиды можно посмотреть, к каким доступ закрыт и сколько будет стоить прикоснуться к тайнам древнего Египта.

Самая большая пирамида в Египте

Самая большая египетская пирамида, Хеопса или Хуфу, которая находится на знаменитом плато Гиза в 13 километрах от Каира, открыта для посещений. Работает Великая пирамида с 7 утра до 18 вечера с апреля по сентябрь, и с 8 утра до 16 вечера с октября по март. Стоимость посещения Пирамиды Хеопса по состоянию на 2024 год - 900 египетских фунтов (почти 1700 рублей). Вход в пирамиду Хуфу, построенную более 4,5 тысяч лет назад, расположен с северной стороны. Восходящий коридор внутри пирамиды ведет через Большую галерею в камеру фараона, где находится пустой саркофаг из гранита. Пирамида Хеопса - самая популярная в Египте, и чтобы ее посетить, придется постоять в очереди.

Пирамиды Хефрена и Менкаура

В 500 метрах от пирамиды Хеопса расположена вторая по величине пирамида в Египте - пирамиде Хефрена или Хафра, а пирамида Менкаура - третья пирамида в Гизе - в 300 метрах от нее. Работают обе пирамиды также, как и Великая пирамида, однако стоимость их посещения гораздо ниже: всего 220 египетских фунтов (чуть более 400 рублей). Очереди в эти пирамиды зачастую меньше, при этом сами сооружения не менее интересны.

Пирамида Хефрена всего на 10 метров ниже, чем пирамида Хеопса, а знаменитый Большой сфинкс находится как раз перед ней. Построена она была либо братом, либо сыном Хеопса, и внутри можно посмотреть на камеру площадью в 70 квадратных метров, вырезанную в скале, и саркофаг.

Пирамида Менкаура была построена внуком Хеопса, а в XII веке ее пытался разрушить египетский султан, из-за чего на ее северной стороне образовался провал. Эта пирамида не всегда открыта для посещений, но если она работает, то ее стоит посетить: спустившись по нисходящему коридору, можно попасть в предкамеры, украшенные декоративными панелями, а через них посмотреть на сводчатую камеру фараона с саркофагом.

Интересный факт: ни в одной из трех пирамид Гизы внутри нет никаких надписей

Пирамиды Дахшура

В 40 километрах от Каира находится еще один знаменитый некрополь Древнего Египта - Дахшур, в котором много пирамид, некоторые из которых можно посетить. Добраться до Дахшура можно только на личном автомобиле или в составе экскурсии. Вход на территорию некрополя стоит всего 150 египетских фунтов или 283 рубля. Для того чтобы попасть внутрь открытых для посещения пирамид плата не требуется, но можно оставить небольшие чаевые смотрителю. Работает некрополь Дахшур с 9 до 16:00 ежедневно.

Одна из дахшурских пирамид, в которую можно попасть, это Ломаная пирамида фараона Снефру - отца Хеопса. Пирамида и впрямь ”ломаная”, поскольку во время ее строительства был изменен проект, точнее, угол наклона граней, чтобы сооружение могло выдержать нагрузку. Внутри пирамиды несколько больших камер, и чтобы в них попасть, нужно пройти по длинным и узким нисходящим коридорам. Побывать можно и в Розовой пирамиде, третьей по величине пирамиде после Хеопса и Хафра, также построенной по указу Снефру. Свое название пирамида получила по цвету известняка, которым она облицована. Попасть внутрь этой пирамиды гораздо легче физически, чем в Ломаную пирамиду, и все же проходы в ней довольно узкие. Третья большая пирамида Дахшура, Черная пирамида, не доступна для посещений, поскольку она значительно разрушена и представляет опасность. На сегодняшний день даже близко к ней подходить нельзя.

Интересный факт: археологи считают, что Снефру распорядился о строительстве Розовой пирамиды после неудачи с Ломаной.

Ступенчатая пирамида Джосера

Самая древняя пирамида - Ступенчатая или пирамида Джосера - находится в некрополе Саккара в 30 километрах от Каира. Эта пирамида - одна из самых знаменитых пирамид Египта, хоть и не самая высокая - всего 62,5 метра. Построена она была архитектором Имхотепом для фараона Джосера за 150 лет до Великих пирамид в Гизе. Окружает пирамиду погребальный комплекс, состоящий из нескольких коридоров и дворов, окруженных гигантской стеной. До 2020 года пирамида была закрыта для посещений по соображениям безопасности, однако после реставрации она вновь открыла свои двери, и теперь посетители могут побывать в погребальных помещениях египетского фараона, которым первым придумал строить пирамиды. Стоимость посещения пирамиды Джосера - 220 египетских фунтов или 413 рублей. Работает пирамида c 8 утра до 4:30 вечера.

Интересный факт: пирамида Джосера вдохновила Снефру на строительство еще более сложного архитектурного сооружения.

Правила посещения пирамид

1. Прежде, чем отправляться внутрь любой из пирамид, позаботьтесь о том, чтобы взять с собой достаточно воды.

2. Внутри древних сооружений довольно мало пространства и воздуха, поэтому находится в них дольше получаса не рекомендуется.

3. Спускаться и подниматься по коридорам, ведущим к камерам пирамид, лучше в удобной обуви.

4. Если вы не уверены в своей физической подготовке, лучше воздержаться от посещения пирамид.

5. Внутри пирамид нельзя ничего трогать, и тем более, каким-то образом наносить им ущерб.