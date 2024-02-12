Зачем в Египте пирамиды и сколько их?

Египетские пирамиды, первая из которых была построена более 4,5 тысяч лет назад, уникальны не только с точки зрения сложности сооружения, но и своего предназначения. О том, что известно о пирамидах Древнего Египта - рассказываем в этом материале.

Пирамиды в Египте окутаны множеством тайн, большинство из которых не разгаданы по сей день. Тем не менее археологи, антропологи, геологи, культурологи, астрономы, физики и математики по всему миру не оставляют надежд когда-нибудь разгадать загадки уникальных памятников истории.

Что такое пирамида в Египте?

Египетская пирамида - это, согласно общепринятому среди историков и ученых мнению, погребальное сооружение для египетского правителя - фараона. Цари Египта считались наместниками богов на земле, и древние египтяне верили, что часть души, ка, после смерти остается в теле, поэтому важно о ней позаботиться. Вот почему в III тыс. до нашей эры, в эпоху расцвета Египетского царства, правители начинают возводить для себя погребальные комплексы, частью которых были пирамиды.

В основе первой пирамиды в Древнем Египте, пирамиды Джосера, традиционная гробница-мастаба, которая за 20 лет строительства ”приросла” пятью дополнительными ступенями, расположенными одна над другой. В итоге получилась ступенчатая пирамида.

Первая пирамида классической формы - это Северная или Розовая пирамида. Почему древние египтяне строили погребальные сооружения пирамидальной формы доподлинно неизвестно. По одной из теорий, такая форма позволяет фараону без проблем добраться до Иалу или рая, по другой - это наиболее устойчивая форма для каменного сооружения такого размера.

Как строили пирамиды в Древнем Египте?

Как строили пирамиды в Древнем Египте - еще одна загадка. Все дело в том, что III тыс. до нашей эры - это конец каменного и начало бронзового века, когда повсеместно использовался ручной труд. При этом блоки пирамид весят до 2,5 тонн каждый, и в пирамиде Хуфу, в частности, таких блоков более 2,3 млн.

В отношении того, как египтяне строили пирамиды, существует несколько теорий:

Блоки для пирамид вырезали на близлежащем карьере, а затем на лодках доставлялись к месту строительства. Блоки водружали на деревянные рампы, смазанные жиром или маслом, и затаскивались наверх.

Пирамиды строили с помощью наклонной насыпи, а поднимались наверх с использованием простейшего механизма - рычага.

Пирамиды строили с помощью древних кранов.

Блоки для пирамид делали, заливая жидкий известняковый бетон в формы.

В целом, ни одна из этих теорий на сегодняшний день не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. Существуют еще более необычные теории: по одной из них пирамиды строили не египтяне, а инопланетяне с использованием неизвестных технологий.

Сколько пирамид в Египте?

На сегодняшний день в Египте более 130 пирамид, и лишь немногие из них дошли до наших дней практически в первозданном виде, как, например, пирамиды Хеопса и Джосера. Большая часть обнаруженных пирамид как минимум частично разрушены, в том числе пирамида Джедефры и Слоеная пирамида. Последняя на сегодняшний день обнаруженная пирамида - это пирамида Нейт, жены фараона Пепи II.

Самые известные пирамиды Египта

Самые известные пирамиды Египта - это пирамиды в Гизе, которые видно из Каира. Одна из них - пирамида Хеопса - самая высокая пирамида в стране. Изначально ее высота составляла более 145 метров. Пирамида Хеопса, которую также называют пирамидой Хуфу, еще и самая большая в Египте: площадь ее основания составляет 52,9 тысяч квадратных метров, то есть на нем может уместиться более 7 футбольных полей. О фараоне Хуфу или Хеопсе, который построил самую большую пирамиду Египта, мало что известно.

Где находятся пирамиды Египта?

Большинство пирамид находятся в окрестностях Каира. Пирамиды строили неподалеку от древнеегипетского города Мемфис (20 км от Каира), который в III тыс. до нашей эры был одним из самых могущественных в мире. Некрополи (кладбища) Мемфиса включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

Загадки египетских пирамид

В целом все, что касается египетских пирамид можно назвать загадками: любые предположения, которые выдвигаются в отношении этих сооружений, рано или поздно опровергаются и появляются новые. Древние греки, например, были уверены, что пирамиды, как минимум три самые известные в Гизе, строили рабы, однако современные ученые предполагают, что для такого инженерного подвига нужны были исключительно квалифицированные рабочие, но никак не невольники.

Невозможно даже сказать наверняка, сколько лет пирамидам. Хоть и считается, что построены пирамиды были III-II тыс. до нашей эры, ряд ученых считают, что они гораздо старше, и датируются V тысячелетием до нашей эры.

Неизвестно также, что представляют собой египетские пирамиды внутри. Например, Великая пирамида Гизы изнутри мало изучена: археологам доступны лишь некоторых из камер каменного сооружения и туннели, предназначение которых неизвестно.

Интересные факты о египетских пирамидах

Египетские пирамиды для других (помимо египетской) цивилизаций были открыты, благодаря завоеваниям Александра Македонского, который добрался до Египта. Пирамида Хуфу была внесена в список чудес света древнегреческим поэтом Антипатром Сидорским во II веке до н.э. Интерес к пирамидам у мирового научного (и не только) сообщества, проявился в начале XIX века, не в последнюю очередь благодаря египетской кампании Наполеона. Внутри Великих египетских пирамид в Гизе нет иероглифов. Последней пирамидой в Египте, считается пирамида, построенная фараоном Яхмосом I в Абидосе в середине II тыс. до н.э. Ловушки в пирамидах Египта не более, чем миф. На самом деле, чтобы предотвратить разграбление гробницы, древние инженеры заваливали туннели, ведущие к царским камерам, огромными валунами. В XII веке султан Египта Аль-Азиз решил уничтожить пирамиды в Гизе, начав с пирамиды Менкаура. В течение 8 месяцев его люди пытались ее разрушить, но смогли лишь частично повредить одну из сторон. Сегодня строительство пирамиды обошлось бы примерно в миллиард долларов.