7 малоизвестных фактов о пирамидах Египта

Всем известно, что в Древнем Египте пирамиды использовались в качестве гробниц для захоронения фараонов, но пирамиды окружает огромное количество загадок и некоторые из них ученым удалось разгадать. Расскажем о самых интересных фактах, связанных со строительством и предназначением египетских пирамид.

Египетские пирамиды стали одним из свидетельств человеческой изобретательности - настолько выдающейся, что некоторые предпочитают думать, что их построили инопланетяне. На прилегающей территории или даже в самих пирамидах ученые периодически делают новые интересные археологические открытия.

Раньше пирамиды сверкали

Египетские пирамиды в древности сверкали под солнечными лучами. Сейчас это сложно представить, но пирамиды были более гладкие и белого цвета. Этот эффект достигался в результате облицовки пирамид известняковыми блоками, которые тщательно полировали. Со временем это покрытие износилось, причем большая часть отвалилась в результате землетрясения в начале XIV века.

В пирамиду Хеопса попадают через вход халифа

В настоящее время туристы посещают пирамиду Хеопса через более "современный" проход IX века, который находится чуть ниже оригинального входа. Этот проход был сделан во время экспедиции багдадского халифа Абдуллаха аль-Мамуна. Халиф стал первым человеком, попавшим в пирамиду спустя почти 3500 лет с ее строительства. Эта история даже вошла в собрание сказок "Тысячи и одной ночи".

Пирамиды - это лишь часть более крупного комплекса

Каждая из пирамид была лишь частью еще более масштабного погребального комплекса. Такие комплексы кроме гробниц включали храмы, где проводились ритуалы для подготовки к загробной жизни, и каналы, которые соединяли пирамиды с рекой Нил. Дело в том, что недалеко от мест строительства многих пирамид проходил пересохший теперь приток Нила. Но, конечно, именно пирамиды были центральными элементами архитектурного ансамбля, посвященного вечному наследию египетских фараонов.

Пирамида Хеопса слегка перекошена

В 2015 году обнаружилось, что одна из сторон пирамиды Хеопса немного длиннее, из-за чего пирамида немного наклонена. Но даже в худшем случае одна сторона пирамиды лишь на примерно 14 см длиннее другой, а по минимальным расчетам разница составляет менее сантиметра. Пирамиды строились, когда еще не существовало ни калькуляторов, ни компьютеров, поэтому эта небольшая ошибка даже немного успокаивает.

Первую привычную нам пирамиду построили при фараоне Снофру

Древнеегипетский фараон Снофру был основателем IV династии, именно во времена его правления в Древнем Египте произошла настоящая революция в строительстве пирамид. При Снофру были построены три пирамиды, причем лишь третья пирамида имела привычный ровный, а не ступенчатый дизайн. Розовая пирамида, самая большая из пирамид Снофру, была построена под углом 43°.

Сфинкс - хранитель пирамид

Сфинкс - это древнеегипетское мифологическое существо с телом льва и головой человека. В Древнем Египте статуи сфинксов строили везде, где требуется защита, например, в гробницах и храмах. Самый известный сфинкс - тот, что защищает пирамиду Хефрена на плато Гиза, его называют Большим сфинксом и это древнейшая монументальная скульптура из тех, что сохранились, а также самая большая монолитная скульптура. Большой Сфинкс длиной более 70 метров возвышается на 20 метров, а чтобы лучше представить размеры, поможет тот факт, что его глаза имеют высоту 2 метра.

Пирамида Хеопса была самым высоким строением почти 4 тысячи лет

Крупнейшая из египетских пирамид - пирамида Хеопса в Гизе - до начала XIV века оставалась самым высоким сооружением из построенных человеком. Этот титул пирамида держала 3800 лет с момента ее строительства в примерно 2600 году до н. э. Сначала высота пирамиды составляла 146,6 метра, но из-за эрозии сейчас высота пирамиды Хеопса составляет чуть более 138 метров. До строительства пирамиды Хеопса самой высокой постройкой мира была Розовая (Северная) пирамида, расположенная в некрополе Дахшур. Кроме того, пирамида Хеопса - это единственное из семи чудес древнего мира, сохранившееся до наших дней.