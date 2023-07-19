6 загадок египетских пирамид

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Пирамида Хеопса, входящая в комплекс пирамид Гизы – одно из семи чудес Древнего мира. В Древнем Египте пирамиды использовались в качестве мест для захоронения фараонов. Что еще нужно знать о пирамидах, которые до сих пор таят в себе много загадок, расскажем в этом материале.

Новые комнаты древних пирамид

Ученые объявили, что обнаружили в пирамиде Хуфу новую полость. Назначение находки пока выяснить не удалось. Известно, что она появилась 4 тысячи лет назад. Это место было обнаружено с помощью рентгенографии, и ученые утверждают, что смогут найти новые подобные "комнаты".

Пирамиды были построены не рабами

Благодаря работам Геродота, распространилась теория о том, что пирамиды Египта были построены рабами. Однако ученые выяснили, что строители ели досыта, пользовались почетом, а их труд хорошо оплачивался. В некоторых источниках сказано, что в знак почета строителей, умерших во время возведения пирамиды, хоронили недалеко от места последнего упокоения фараона.

Как выбирали места для строительства пирамид?

Большинство египетских пирамид находится недалеко от Каира, в Гизе. Это не просто совпадение. Пирамиды строились в качестве усыпальниц фараонов. Согласно египетской мифологии, западный берег реки Нил был землей заходящего солнца или же страной мертвых. Подобное расположение пирамид также облегчало транспортировку материалов.

Где пирамид больше чем в Египте?

Нубия, расположенная в Судане, когда-то относилась к Древнему Египту. Там расположено большое количество пирамид. Местные пирамиды схожи с египетскими, хотя суданские пирамиды намного меньше. Большинство из них возведено в качестве усыпальниц древних правителей и правительниц. Там мог быть размещен только один человек.

Как выбирали форму пирамид?

Бенбен - древний камень конической формы, который почитался в храме города Гелиополис. Храм был основным религиозным центром Древнего Египта и был посвящен богу Солнца. Камень Бенбен считался символом солнца. Местные считали его подарком высших сил, утверждая, что он упал с небес. "Бен" в переводе с языка Древнего Египта - яйцо. В некоторых источниках священный камень называют яйцом священной птицы Феникс. Из-за конической формы камня многие исследователи считают, что именно он мог послужить прообразом для пирамид Египта.

До пирамид были мастабы

До появления пирамид, египтяне хоронили умерших в мастабах. Так назывались сооружения с плоской крышей. Стороны этих зданий были наклонены к центру, что напоминало усеченный вариант пирамиды. Мастабы строили из камня или сырцовых кирпичей. Первая пирамида-гробница была возведена архитектором по имени Имхотеп в Саккаре для захоронения фараона Джосера в XVII веке до нашей эры.