Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Самолет «Уральских авиалиний» впервые вылетел из владикавказского аэропорта в Египет. На его борту находилось около 200 человек.
Из Владикавказа вылетел первый самолет в египетский город Шарм-эль-Шейх. Рейс исполнил российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии», рассказал руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он передал, что на борт самолета взошло около 200 пассажиров. Рейсы по такому маршруту будут выполняться 1 раз в неделю.
«Мы много работаем над расширением географии полётов из нашей воздушной гавани: сегодня из Владикавказа можно также улететь в Стамбул, Баку, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург»
- Сергей Меняйло
Отметим, что Египет пошел в тройку лидеров по популярности у российских туристов в новогодние праздники. Единственная страна, которому сумела ее обогнать, это Таиланд.