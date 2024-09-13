Вестник Кавказа

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет «Уральских авиалиний» впервые вылетел из владикавказского аэропорта в Египет. На его борту находилось около 200 человек.

Из Владикавказа вылетел первый самолет в египетский город Шарм-эль-Шейх. Рейс исполнил российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии», рассказал руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он передал, что на борт самолета взошло около 200 пассажиров. Рейсы по такому маршруту будут выполняться 1 раз в неделю.

«Мы много работаем над расширением географии полётов из нашей воздушной гавани: сегодня из Владикавказа можно также улететь в Стамбул, Баку, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург»

- Сергей Меняйло

Отметим, что Египет пошел в тройку лидеров по популярности у российских туристов в новогодние праздники. Единственная страна, которому сумела ее обогнать, это Таиланд.

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