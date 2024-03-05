В Турцию пытались завезти из Египта множество пресмыкающихся

Пассажир, прилетевший в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен из Египта, вез в страну огромную партию крокодилов и варанов – часть из них погибла во время перелета.

Турецкие таможенники впервые столкнулись со столь масштабной "живой" контрабандой в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле: пассажир, прилетевший из Египта, пытался ввезти в страну 17 крокодилов и десять варанов, часть из которых не смогли выдержать перелета, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Пассажир сразу вызвал подозрения у турецких правоохранителей: при осмотре в его чемодане обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых не выдержали перелета, погибла в воздухе и половина из десяти варанов, передает РИА Новости.

Конечной целью воздушного путешествия пресмыкающихся была провинция Хатай на юго-востоке страны, хотя нужных документов для перевозки животных у мужчины не было, отметило ведомство.

После разбирательства животные, которые все же смогли выжить в воздухе, сотрудники Управления национальных парков и защиты природы определили в турецкие заказники, сообщили в ведомстве.

Какие меры будут предприняты в отношении контрабандиста, в сообщении не указывается.