Вестник Кавказа

В Турцию пытались завезти из Египта множество пресмыкающихся

В Турцию пытались завезти из Египта множество пресмыкающихся
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажир, прилетевший в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен из Египта, вез в страну огромную партию крокодилов и варанов – часть из них погибла во время перелета.

Турецкие таможенники впервые столкнулись со столь масштабной "живой" контрабандой в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле: пассажир, прилетевший из Египта, пытался ввезти в страну 17 крокодилов и десять варанов, часть из которых не смогли выдержать перелета, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Пассажир сразу вызвал подозрения у турецких правоохранителей: при осмотре в его чемодане обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых не выдержали перелета, погибла в воздухе и половина из десяти варанов, передает РИА Новости.

Конечной целью воздушного путешествия пресмыкающихся была провинция Хатай на юго-востоке страны, хотя нужных документов для перевозки животных у мужчины не было, отметило ведомство.

После разбирательства животные, которые все же смогли выжить в воздухе, сотрудники Управления национальных парков и защиты природы определили в турецкие заказники, сообщили в ведомстве.

Какие меры будут предприняты в отношении контрабандиста, в сообщении не указывается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
385 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Казахстане пресекли масштабную контрабанду нефтепродуктов

В Казахстане пресекли масштабную контрабанду нефтепродуктов

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

Из Казахстана в ЕС пытались вывезти рыбы почти на полмиллиона долларов

Из Казахстана в ЕС пытались вывезти рыбы почти на полмиллиона долларов

Мужчина чуть не вывез 28 кг золота из столицы Дагестана

Мужчина чуть не вывез 28 кг золота из столицы Дагестана

Контрабанда бриллиантов отправит за решетку жителя Армении

Контрабанда бриллиантов отправит за решетку жителя Армении

Женщина везла из Стамбула &quot;в подарок&quot; 24 золотых браслета

Женщина везла из Стамбула "в подарок" 24 золотых браслета

Главарю ОПГ из Казахстана не удалось отсидеться в Азербайджане

Главарю ОПГ из Казахстана не удалось отсидеться в Азербайджане

3 достопримечательности Армении, происхождение и предназначение которых скрыто

3 достопримечательности Армении, происхождение и предназначение которых скрыто

Житель КЧР вез домой пять тонн нелегальных крабов и икры

Житель КЧР вез домой пять тонн нелегальных крабов и икры

Партию Mercedes контрабандой перевезли через Верхний Ларс

Партию Mercedes контрабандой перевезли через Верхний Ларс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы