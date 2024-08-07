Стамбул с начала года принял 1 млн россиян

В 2024 году турпоток в Стамбул из России почти втрое превышает допандемийный. За полгода россияне совершили 1 млн визитов в Стамбул. В основном в городе едут самостоятельные путешественники.

За первые шесть месяцев этого года Стамбул принял почти 1 млн россиян.

За полгода граждане РФ совершили 970 099 визитов в Стамбул, это немного меньше, чем за тот же период прошлого года, но почти в три раза больше, чем российский турпоток в Стамбул в допандемийном 2019 году.

При этом около половины визитеров - транзитные, это россияне, которые летят через Стамбул в третьи страны и либо не покидают в Турции аэропорта, либо проводят в городе пару дней.

Поездки в Стамбул популярны у самостоятельных туристов, у туроператоров спрос на туры в Стамбул небольшой.