"Победа" будет чаще летать из Москвы в Стамбул

Российский лоукостер "Победа" с осени начнет совершать больше рейсов в турецкий Стамбул из российской столицы. Аэропортом вылета будет "Внуково", рассказали в авиакомпании.

Попасть из Москвы в Стамбул скоро будет проще – "Победа" вводит дополнительный рейс, рассказали в пресс-службе лоукостера.

Частота полетов по этому направлению увеличится с осени.

"Дополнительный ежедневный рейс DP 737 будет вылетать из Москвы ("Внуково") в 11:55, а прибывать в Стамбул (новый аэропорт Стамбула) в 16:55 по местному времени"

– представитель "Победы"

Время в пути составит пять часов.

В общей сложности с сентября количество рейсов "Победы" по направлению Москва – Стамбул достигнет трех.

Отметим, что самолеты "Победы" связывают со Стамбулом не только Москву, но и другие российские города. В их числе – Владикавказ, Ставрополь и Махачкала.