Где встретить лето в Стамбуле: 10 лучших парков

Летом не найти места лучше, чем парк, чтобы весело провести время с друзьями и семьей под открытым небом. Посещение одного или нескольких стамбульских парков станет идеальной передышкой во время осмотра музеев и других культурных достопримечательностей. Расскажем о 10 самых красивых парках Стамбула, как в европейской, так и в азиатской частях города.

В парках и садах Стамбула гостей города ждет яркое цветение, успокаивающая зелень деревьев и исторические постройки.

Где погулять в европейской части Стамбула?

Парк Йылдыз (Бешикташ)

Парк Йылдыз, расположенный у пролива Босфор, считается одним из лучших парков Стамбула. Своей популярностью он обязан своему внушительному размеру, интересному ландшафту и, конечно же, соседством с султанскими дворцами Чираган и Йылдыз. Парк Йылдыз когда-то был частью императорского сада дворца Йылдыз во времена Османской империи. Когда-то этот парк был частью дворцового сада и любимым местом отдыха султана Абдул-Хамида II и его семьи. Здесь можно погулять по пешеходным дорожкам среди различных деревьев и кустарников, включая сосны, дубы, каштаны и магнолии. Во время прогулки встретятся пруды с мостиками, беседки, чайные павильоны и места для пикника. Парк также известен цветение тюльпанов в апреле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк Гюльхане (Эминеню)

Парк Гюльхане - это не только самый красивый и большой парк центрального района Султанахмет, но и старейший парк города. Это место обязательно нужно посетить как любителям природы, так и истории, потому что на его территории скрыты такие древности как готская колонна и подземные цистерны. Парк расположен рядом с дворцом Топкапы, когда-то он даже был его частью. Гюльхане удобно расположен рядом и с другими известными достопримечательностями, такими как Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика, а добираться до него из центрального Стамбула удобнее всего. Красивый вид на Босфор, ухоженные дорожки и яркие клумбы делают это парк идеальным местом для неторопливых прогулок с семьей и друзьями среди фонтанов, статуй и павильонов.

Парк Мачка (Бешикташ)

Парк Мачка, расположенный в районе Шишли, можно посетить после дворца Долмабахче. В наиболее жаркие дни здесь приятно укрыться от солнца в тени высоких деревьев. С наиболее высоких мест парка открывается вид на город и Босфор. Посетители парка также могут прокатиться на канатной дороге Мачка-Ташкишла, которая проходит через парк с запада на восток. В парке есть пруд с лебедями и утками, спортивные площадки, а также очень много котов. Недалеко от Мачки есть сквер Таксим-Гези в Бейоглу, расположенный у площади Таксим, рядом с ним проходит оживленная туристическая улица Истикляль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк Эмирган (Сарыер)

Хотя звездный час парка Эмирган наступает весной во время стамбульского фестиваля тюльпанов, в остальные месяцы он также остается местом достойным посещения на целый день. В этом лежащем на склонах холма парке растут более сотни различных видов деревьев, есть пруд с фонтаном. В парке, также расположенном на берегу Босфора, остались три исторических павильона, желтый, белый и розовый. Хотя парк Эмирган находится намного дальше от центра города, добраться сюда не так сложно: до соседней с парком пристани ходят паромы от Бешикташа и Эминеню.

Парк Бебек (Бешикташ)

Парк Бебек известен своей набережной с видами на Босфор и умиротворяющей атмосферой. В парке найдутся развлечения как для детей, так и для взрослых. Сам парк не отличается большим размером, но его стоит посетить, потому что он находится в одном из самых богатых и престижных районах города - Бебеке. Рядом с парком находится консульство Египта в красивой белой вилле египетской принцессы Эмине Ильхами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Японский сад (Сарыер)

Японский сад Балталиманы находится около парка Балталимани в стамбульском районе Сарыер. Этот сад был создан в 2007 году в честь дружбы между Японией и Турцией. Как и в любом японском саду, здесь есть пруды с небольшими водопадами и мостами. Самое популярное время посещения - весна, когда цветет сакура и магнолия. Посетить парк можно на обратном пути после парка Эмирган, а через еще полчаса можно дойти до крепости Румели и еще одного парка Дуатепе.

Парк Улус (Бешикташ)

Парк Улус, как и многие другие парки Стамбула, расположен высоко на холме, чтобы можно было гулять и наблюдать за проходящими по Босфору судами. Из парка открывается чудесный вид на Мост Мучеников 15 Июля, Девичью башню и азиатскую сторону Стамбула. Обилие зеленых газонов, цветочных клумб и пешеходных дорожек дополняют детские и спортивные площадки, а также кафе. После посещения парка Улус можно спуститься ближе к воде, чтобы погулять в парке Куручешме.

Где погулять в азиатской части Стамбула?

Парк Бюйюк Чамлыджа (Ускюдар)

Холм Чамлыджа - это знаковое для азиатской части города место. Сюда приходят полюбоваться самым лучшим панорамным видом на европейскую сторону пролива Босфор, в том числе перед закатом. Рядом находятся самая большая мечеть Стамбула и телебашня. Удобнее всего сюда добираться на пароме до пристани Ускюдара, а затем на автобусе до холма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк Отагтепе (Бейкоз)

Парк Отагтепе, откуда открываются один из самых красивых видов на Босфор примыкает к лесу Фатих. Со смотровой площадки парка открывается знаменитый вид на мост Султана Мехмеда Фатиха и крепость Румелихисар. В парке Отагтепе кроме смотровой площадки есть детские площадки, пруды, мосты и ботанический сад. На территорию парка попасть можно только с 8 утра до 17:30.

Парк 60-летия Гезтепе (Кадыкей)

Парк 60-летия Гезтепе, расположенный на азиатской стороне города, отличается от других стамбульских парков особой геометричностью и симметрией. Весной здесь также можно увидеть тюльпаны. В парке 60-летия Гезтепе есть розарий, интересный фонтан, детская площадка и пруд. Рядом с парком проходит Багдадский проспект - одно из популярных мест для шоппинга в Стамбуле. Прогулку можно продолжить в соседнем парке Джаддебостан.

На азиатской стороне Стамбула внимания заслуживают также парки Фенербахче, Мода и Малтепе, расположенные на берегу Босфора.