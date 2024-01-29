Стамбул для прогулок и шоппинга: улица Истикляль

Улицу Истикляль можно сравнить с Пятой авеню в Нью-Йорке, Оксфорд-стрит в Лондоне и Старым Арбатом в Москве. Расскажем, где находится улица Истикляль, как до нее добраться, как она получила такое название, что посмотреть во время прогулки и куда еще можно пойти за покупками.

Истикляль - это одна из самых любимых туристами улиц Стамбула, вдоль нее расположено множество живописных достопримечательностей. Эта пешеходная улица заполненная туристами и местными жителями как в дневное, так и в ночное время. Здесь можно посмотреть на красивую архитектуру, сделать покупки и вкусно поесть.

Чем знаменита улица Истикляль?

Истикляль соединяет площадь Таксим с генуэзскими кварталами. На улице полно ресторанов, кафе, интересных художественных галерей и модных бутиков. Это одна из крупнейших торговых улиц города, также здесь проводятся различные международные фестивали искусства, в том числе Стамбульский кинофестиваль. Некоторые другие мероприятия, включая марши, парады, демонстрации и местные собрания также проходят на улице Истикляль.

Здесь можно часто встретить уличных музыкантов, танцоров и перформеров. Вдоль улицы расположены известные турецкие рестораны Divan Brasserie и Parole Cafe. Этот район очень оживленный, поэтому чтобы избежать туристических толп, лучше посещать улицу в будни до вечера, а не вечером в выходные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Истикляль называлась раньше?

Построенная во времена Османской империи улица сначала получила незамысловатое название "Джадде-и Кебир", что переводится с турецкого как "большая улица". Стамбульские французы позже назвали улицу "Гранд Рю де Пера". А современное название ("улица независимости") Истикляль получила в начале XIX века, когда Турция была провозглашена республикой.

В каком районе Стамбула находится Истикляль?

На карте Стамбула улицу Истикляль можно найти в Бейоглу, историческом районе европейской части Стамбула. Улица начинается у знаменитой площади Таксим и тянется по направлению к заливу Золотой Рог до Музея крутящихся дервишей, расположенного неподалеку от Галатской башни.

Как добраться до улицы Истикляль?

Лучше добираться до площади Таксим и оттуда следовать по улице, которая тянется почти 1,5 км. В обратном направлении придется идти в горку. До площади Таксим можно добраться на автобусах, метро, трамвае и такси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если хочется идти по направлению от залива к площади Таксим, то можно добраться на фуникулере Тюнель (F2) к началу улицы.

Из самого центрального квартала Султанахмет до улицы Истикляль можно добраться на скоростном трамвае T1, он же подойдет и для некоторых других районов.

Хотя Истикляль - это пешеходная улица, по ней курсирует красный ретро-трамвай, который не только украсит любую фотографию, но и используется как транспортное средство. Это была первая трамвайная линия в стране, тогда, в 1871 году, еще использовались лошади. С 1961 по 1990 год трамвай не функционировал, сейчас он ходит между остановками Тюнель и Таксим с периодичностью примерно раз в 50 минут. Проезд осуществляется по транспортной карте Istanbulkart.

Что посмотреть на улице Истикляль?

Очень красива католическая базилика Святого Антония Падуанского, построенная в венецианском неоготическом стиле. Также стоит увидеть церковь Святой Троицы в неовизантийском стиле.

"Цветочный пассаж", построенный в стиле рококо в 1870 году, вмещает в себя кафе и традиционные мейхане, где посетители могут насладиться блюдами турецкой кухни.

Здесь же расположен исторический Галатасарай хамам, построенный в 1481 году.

Галатская башня - хотя знаменитая башня находится не на улице Истикляль, до нее идти всего несколько минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Улица Истикляль также служит одним из арт-центров Стамбула, так как по соседству расположено множество престижных музеев и галерей. Музей Пера находится в нескольких минутах ходьбы от проспекта, поблизости расположен музей современного искусства Istanbul Modern. Такие галереи, как Akbank Sanat, SALT Beyoglu, Meşher, Galeri Nev İstanbul, Zilberman Gallery расположены прямо на улице Истикляль. Галерея REM Art Space и "Музей невинности" Орхана Памука также рядом. Из интересных музеев можно добавить Музей крутящихся дервишей и Музей восковых скульптур мадам Тюссо.

Эстетическое наслаждение можно дополнить вкусовым, попробовав во время прогулки что-нибудь из уличной еды, например жареные каштаны, бублики с кунжутом и мороженое дондурма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда пойти вместо Истикляль?

В Стамбуле есть и другие торговые улицы, куда можно пойти за покупками. Одежду известных дорогих брендов можно поискать в магазинах на улицах Багдат, Абди Ипекчи и Нишанташи. Ковры можно поискать в лавочках, расположенных на улице. Нуруосмание, а изделия турецких дизайнеров - на улице Сердар-И Экрем.

Также можно сходить на турецкие базары - на самый большой Гранд-Базар - за восточным колоритом, на Египетский базар - за специями, пряностями, сухофруктами и сладостями, на Лалели - за одеждой и обувью, на Араста - за сувенирами ручной работы, на Бакырджилар - за изделиями из меди, на рыбный рынок Каракей - за дарами моря.