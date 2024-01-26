Шоппинг в Стамбуле: что нужно знать перед посещением Гранд-базара?

Хотя в Стамбуле много разнообразных рынков, одним из лучших вариантов для шоппинга будет Гранд-базар. Расскажем, когда появился Гранд-базар, где он находится и как удобнее добраться, а также какие у него часы работы и что посмотреть на самом главном стамбульском рынке.

Помимо посещения музеев, исторических памятников, мечетей и других достопримечательностей, туристы могут разнообразить свое пребывание в Стамбуле посещением местных базаров. Во-первых, там можно купить домой отличные сувениры, а во-вторых, это будет не просто рядовой шоппинг, а скорее культурный опыт. Гранд-базар кроме своего исторического статуса его лавки и магазинчики предлагают множество вариантов покупок: от типичных сувениров до турецких деликатесов и изделий ручной работы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбульский Гранд-базар - это один из старейших и крупнейших рынков в мире, неудивительно, что он входит в число главных достопримечательностей Стамбула: сюда приезжают и экскурсии и индивидуальные путешественники. На турецкий язык Гранд-базар переводится как Капалы Чарши, то есть “крытый рынок”. Это настоящий город внутри города, сотканный из торговых лавок, ведь здесь есть мечети, кафе, бани, склады, ателье, жилые помещения и отели. Гранд-базар настолько велик, что включает в себя 4-5 тысяч магазинчиков, расположившихся на более чем 60 улицах и более 30 тысячах кв метров.

Когда был построен Гранд-базар?

Гранд-базар начался со строительства бедестанов после падения Константинополя в 1453 году. Открытие базара на месте старых византийских рынков было частью усилий султана Мехмеда II по стимулированию экономического процветания Константинополя. Первый крытый базар Джевахир был открыт там в 1560 году.

Константинополь был центром торговли всего региона, а Большой базар находился в его самом эпицентре. Вплоть до первой половины XIX века ему не было равных в Европе по обилию, разнообразию и качеству продаваемых товаров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Гранд-базар?

Гранд-базар стоит в самом центре Стамбула на европейской стороне Босфора. Он относится к району Фатих, а точнее к кварталу Беязыт. Гранд-базар расположен между мечетями Нуруосмание и Беязыт. У этого огромного комплекса есть около 20 ворот, но многие туристы предпочитают заходить внутрь через красивые ворота у мечети Нуруосмание или на площади Беязыт.

Часы работы Гранд-базара: с 8:30 до 19:00 каждый день кроме воскресенья, национальных и религиозных праздников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Гранд-базара?

До Большого базара удобно добираться как пешком, так и на общественном транспорте. Из кварталов Султанахмет и Сиркеджи можно доехать на трамвае и выйти на остановке Беязыт-Капалчарши, шестой после Галатского моста. Из района Каракей на трамвае Т1 ехать около 10 минут.

Что нужно помнить при посещении Гранд-базара?

Посещение Гранд-базара - это нечто гораздо больше, чем просто шопинг как в супермаркете, это знакомство с турецкой культурой. На Гранд-базаре огромное разнообразие практически всего, что можно себе представить. Продавцы приветливы, а иногда даже излишне настырны, почти все хорошо владеют английским языком, часто и русским. Идти стоит с наличными деньгами, а за своими вещами лучше пристально следить.

Очень важная часть процесса покупки здесь, как и на большинстве восточных базаров, это торг. Дело в том, что на Гранд-базаре большие наценки, поскольку это место стало туристическим магнитом. У большинства товаров цена указана, но для тех товаров, у которых ее нет (и даже для тех, у кого она есть), необходимо торговаться, чтобы получить более выгодную цену. Это особенно актуально, если вы покупаете несколько товаров у одного и того же продавца. Стремиться стоит к скидке (индирим) в 35-50 % от изначальной цены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть на Гранд-базаре?

Даже тем, кто точно не любит торговаться и не хочет ничего покупать, стоит сходить на Гранд-базар, чтобы взглянуть на расписные потолки. Гранд-базар неоднократно повреждался пожарами и землетрясениями, но часть построек XV века все же сохранилась. Расположенный на площади Беязыт рынок находится в паре минутах ходьбы от известных достопримечательностей, включая мечеть Айя-София, старые стены Константинополя и Голубую мечеть.