Что нужно знать о посещении Галатского моста в Стамбуле?

Галатский мост - обязательная к посещению достопримечательность Стамбула. Этот исторический мост дает возможность не только увидеть великолепные виды залива, но и заглянуть в прошлое. Расскажем, где находится Галатский мост, что он соединяет, когда был построен и когда его разводят, а также как до него добраться и можно ли по этому мосту ходить пешком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За свою историю Галатский мост претерпел несколько реконструкций, и его нынешняя структура выступает свидетельством современного инженерного и архитектурного мастерства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Галатский мост?

Галатский мост был построен через залив Золотой Рог, впадающий в Босфор в том месте, где пролив соединяется с Мраморным морем. С одного конца мост упирается в район Каракёй, который входит в крупный район Бейоглу, расположенный в европейской части города.

Каракей - это один из самых оживленных районов Стамбула, охватывающий территорию между Галатским мостом и торговым комплексом Галатапорт, расположенным в круизном порту. Здесь бесчисленное количество закусочных, кафе и магазинов. Границы Каракей примерно совпадают с историческим районом Галата, где жили генуэзские купцы и построили знаменитую Галатскую башню.

С другой стороны мост примыкает к Новой мечети Стамбула, стоящей на площади Ени-Джами. За ней вдали виднеется другая мечеть - Сулеймание. Все это находится на территории другого крупного района Фатих. Но если быть конкретнее, то примыкающая к Галатскому мосту местность исторически называется Эминеню. В прошлом его территория находилась внутри стен Константинополя, что объясняет такое количество достопримечательностей, в том числе Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Айя-София и Гранд Базар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что соединяет Галатский мост?

Галатский мост объединяет старую и новую части города. Главное заблуждение состоит в том, что по этому мосту можно перейти из азиатской части Стамбула в европейскую, но это не так. Оба берега залива Золотой рог относятся к Европейской части города, они подразделяются на южную и северную. Пересечь Босфор можно только по мосту Мучеников 15 Июля, который ранее именовался Босфорским, и мосту султана Мехмеда Фатиха. А под морским дном Босфор пересекают автомобильный тоннель Евразия и железнодорожный тоннель “Мармарай”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили Галатский мост?

Тот мост, который видят современные туристы, это на самом деле уже пятая версия Галатского моста, построенная 20 лет назад. Причем нижний уровень был пристроен лишь в 2003 году. А начиналось все так: мосты через Золотой Рог строили еще с VI века, но первый деревянный мост именно на этом месте был проложен лишь в 1845 году при османском султане Абдула-Меджиде I. Через 18 лет мост был перестроен при его брате Абдула-Азизе. Третья версия моста появилась в 1875 году, а четвертая - в 1912 году (в 1992 году был поврежден пожаром).

Интересно и то, что в начале XVI века мост через Золотой рог предложили спроектировать Леонардо да Винчи, другой проект был разработан Микеланджело, но приняты они не были.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Галатского моста?

До Галатского моста от Султанахмет можно дойти пешком за 20 минут или проехать несколько остановок на трамвае Т1 до Эминеню. От Галатской башни до моста идти минут 5. Из азиатских районов Кадыкей и Ускюдар лучше ехать на пароме до соответственно Каракёй и Эминеню.

Галатский мост пешеходный или нет?

Галатский мост необычен тем, что состоит из двух ярусов. Однако по боковинам обоих этажей на мосте расположены широкие пешеходные тротуары. Чтобы пересечь мост пешком нужно всего лишь около 10 минут. Длина моста менее 500 метров, а ширина - чуть больше 40 метров.

На нижнем ярусе моста располагаются только рестораны (с завышенными ценами из-за вида), а через верхний ярус проходят автомобильные полосы, которые разделены линией скоростного трамвая Т1 - очень удобный вариант, если нужно, например, быстро добраться от Галатской башни к площади Султанахмет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда разводят Галатский мост?

Разводится только срединный участок моста длиной в 80 метров. Днем под ним проходят невысокие паромы, а по ночам - крупные суда. Но разведение Галатского моста происходит не каждую ночь, обычно в промежутке с 1:30 до 3:30.

Чем заняться на Галатском мосту?

Галатский мост - это одно из самых популярных мест в Стамбуле, чтобы любоваться закатом. С моста открываются очень красивые виды безупречны, особенно если смотреть в сторону пролива Золотой Рог. Наблюдать за заходящим солнцем лучше с западной стороны моста, около Каракей. Рыбаки и кружащие над ними чайки добавляют фотографиям красоты. Свежепойманную рыбу можно купить либо у них, либо на соседнем рыбном рынке. А после заката Стамбул переходит в ночной режим, яркими огнями подсвечиваются мосты, мечети, дворцы и другие важные здания.

Недалеко от Галатского моста расположен построенный в 1890 году железнодорожный вокзал Сиркеджи. Он интересен тем, что это был конечный пункт следования легендарного Восточного экспресса, следовавшего из Парижа в Константинополь. Расположенный внутри вокзала Стамбульский железнодорожный музей можно бесплатно посетить с 10:30 до 17:00 по будням. Там же есть и кафе "Восточный экспресс", обслуживающее посетителей ежедневно с 9 утра ежедневно.