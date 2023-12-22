Куда сходить с ребенком в Стамбуле: парк Миниатюрк

Этот стамбульский парк миниатюр под открытым небом привлекает огромное количество посетителей в течение всего года, особенно популярен Миниатюрк у туристов с детьми. Расскажем, где находится Миниатюрк и как до него лучше добраться, чем там можно заняться, какие у него часы работы и сколько стоит билет в 2024 году.

Турция - огромная страна с богатой историей и культурой, и на изучение всех основных достопримечательностей потребуются месяцы, если не годы. Если хочется увидеть все лучшее сразу, пусть и в миниатюре, то парк Миниатюрк станет отличным выходом.

Миниатюрк - это уникальная достопримечательность Стамбула, где посетители парка могут увидеть знаковые достопримечательности Турции в миниатюрной форме. Миниатюрк остается одним из самых крупных парков миниатюр в мире, насчитывающим 137 моделей. В парке представлены миниатюры известных зданий со всей Турции, в том числе дворца Топкапы и Галатской башни, а также природных достопримечательностей, таких как Памуккале и рельеф долин Каппадокии. Посещение парка предоставляет возможность увидеть лучшие достопримечательности Турции в одном месте.

Парк площадью 6 га открылся в 2003 году. Для Миниатюрка были специально изготовлены модели самых важных памятников в масштабе 1:25. Эти миниатюры были выполнены с большим мастерством и полностью соответствуют оригиналу. Посещение этого парка станет одним из лучших занятий в Стамбуле для семейного отдыха.

Где находится Миниатюрк?

Миниатюрк расположен на побережье залива Золотой Рог в районе Бейоглу на европейской стороне Стамбула. На противоположном берегу залива находится Стамбульский дельфинарий. Великолепное расположение парка с видом на залив Золотой Рог делает это место особенно приятным для прогулок. Особенно красиво здесь перед закатом.

Как добраться до парка Миниатюрк?

Миниатюрк находится относительно далеко от популярных туристических кварталов города, поэтому из самого центра сюда придется добираться на общественном транспорте или такси.

Самый удобный способ добраться до парка - это городской автобус:

автобусы №47, 47Ç, 47E, 47N из района Эминеню;

автобус 54 HŞ из районов Шишли и Меджидийкой;

автобус 36 T от площади Таксим;

автобус 41 ST от дворца Топкапы;

автобус TB 1 из района Султанахмет и от дворца Долмабахче.

Также можно сесть на паром "Золотой Рог", который ходит из Ускюдар в Эйюп, и сойти на пирсе Сутлуче.

Кроме того, Миниатюрк находится на синем маршруте (Golden Horn Blue) обзорной экскурсии по Стамбулу на двухэтажном автобусе Big Bus, которые ходят каждый час.

До парка миниатюр можно добраться из Султанахмет за 15-20 минут на такси.

Сколько стоит вход в Миниатюрк?

Билеты в парк можно приобрести у входа или онлайн через платежную систему на официальном сайте. Для иностранных посетителей цена билета в Миниатюрк выросла до 385 лир. Для граждан Турции билет обойдется намного дешевле - в 88 лир. Комбинированный билет в “Миниатюрк” и на выставку динамичных моделей будет стоит 715 лир для иностранцев и 176 лир для граждан Турции. Вход для детей младше 5 лет бесплатный.

Бесплатное посещение парка Миниатюрк с экскурсией входит в стамбульский электронный пропуск E Pass, который оформляется на 2, 3, 5 или 7 дней, а вот стамбульский музейный пропуск здесь не действителен.

Время работы парка Миниатюрк: каждый день с 09:00 до 18:00.

Что посмотреть в парке Миниатюрк?

Здесь есть миниатюры караван-сараев, медресе, мостов, железнодорожных вокзалов, крепостей, мечетей, церквей, синагог, дворцов, памятников и скульптур. Таким образом, в этом парке дети лучше смогут понять и оценить понимают архитектурные особенности построек. Поскольку все миниатюры были отобраны группой экспертов с учетом исторического значения и культурной ценности, здесь расположены действительно самые важные постройки.

Самые известные туристические достопримечательности в Миниатюрке включают в себя Цистерну Базилика, Галатскую башню, Голубую мечеть, Айя-София, дворец Топкапы, Босфорский мост, мечеть Султанахмет и каменные дома Мардина. А всего в парке можно увидеть 60 миниатюр, расположенных в Стамбуле, 64 миниатюры со всей страны и 13 моделей, которые находятся на территории бывшей Османской империи за пределами Турции.

Посетители Миниатюрка также имеют возможность увидеть здесь миниатюры некоторых из семи чудес света: храма Артемиды, расположенного в Эфесе, который, как полагают, был построен 2500 лет назад, и Мавзолея в Галикарнасе, который находился в Бодруме.

Помимо парка миниатюр, в Миниатюрке есть музей хрусталя, панорамный музей Победы и сувенирный магазин, где можно купить совсем маленькие копии представленных зданий и природных памятников. В музее кристаллов представлены 16 знаковых зданий Стамбула, таких как Галатская башня, железнодорожный вокзал Хайдарпаша, дворец Топкапы и Церковь Святого Антония Падуанского, выполненные внутри кристаллов с интересной оптической иллюзией.

Музей Победы посвящен войне за независимость, которую вел турецкий народ и которая привела к основанию республики в 1923 году. Небольшие 3D-модели воссоздают сцены войн, а также эпизоды повседневной жизни в Анатолии в тот исторический период.

Помимо просмотра миниатюр в парке можно покататься на туристическом поезде, который вмещает до 20 взрослых и детей. Есть симулятор вертолетной прогулки над достопримечательностями в 5D. В зоне отдыха находится также интерактивная модель мини-стадиона, паром в пруду также можно управлять.

Трогать экспонаты нельзя, но фото- и видеосъемка везде разрешена. В парке также есть парковка, мечеть, ресторан, игровая площадка с большими шахматами и лабиринтом, а также кафе. В среднем на посещение парка посетители тратят 2-3 часа. Доступен аудиогид, в том числе на русском языке, в парке есть Wi-Fi.