7 интересных фактов о мечети Айя-София

Мечеть Айя София - знаковая достопримечательность Турции, имеющая огромное религиозное и культурное значение для истории Стамбула. Расскажем о самых интересных фактах, затрагивающих как историю константинопольского собора Святой Софии, так и особенности самого здания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе вступило в силу решение о введении платы для иностранных туристов за посещение мечети Айя-София - одной из самых известных достопримечательностей Стамбула. До этого мечеть можно было посетить бесплатно, теперь же стоимость входа составляет 25 евро. Туристы теперь не будут мешать прихожанам церкви, так как входы для этих двух групп посетителей будут разделены, а вместо рассказов гидов тургруппы станут получать информацию из аудиогида, уже включенного в билет (доступно 23 языка).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кем построена Айя-София?

Первые шаги к строительству этого величественного сооружения были приняты в 324 году н.э., а в 337 году на этом месте уже была возведена базилика римского императора Константина Великого. Первый пожар уничтожил здание собора в 415 году, в тот же год там появилась базилика римского императора Феодосия. Более менее современный вид Айя-София приобрела уже в VI веке, когда после пожара в 532 году стали строить очередной собор, который еще называется в исторических рамках Юстинианова базилика, так как был возведен при византийском императоре Юстиниане I талантливыми зодчими Исидором Милетским и Анфимием Тралльским. Считается, что строительство этой величественной церкви, открытой в 537 году, навсегда изменило историю византийской архитектуры.

1. Невероятным величием Айя-София обязана кровавым беспорядкам

Восстание "Ника" 532 года было самым жестоким в истории Константинополя. Начавшийся на Императорском ипподроме бунт был направлен против императора Юстиниана I и его министров. В результате почти недельных беспорядков половина города была разрушена, включая второе здание базилики на месте собора Святой Софии, а десятки тысяч людей погибли. Чтобы искупить вину и сплотить горожан Юстиниан повелел начать строительство нового символа города - самой большой и красивой церкви из когда-либо созданных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2. Собор Святой Софии был крупнейшим христианским храмом тысячу лет

Собор Святой Софии оставался самым большим христианским собором в мире на протяжении почти тысячи лет, пока в 1519 году не был завершен Севильский кафедральный собор в Испании, построенный, кстати, на месте бывшей мечети. Собор Святого Петра в Ватикане был самым большим христианским храмом с XVII века по 1989 год. С этого момента самой большой церковью в мире стала Базилика в западноафриканском Ямусукро (Кот-д’Ивуар).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. Собор Святой Софии - не самая старая церковь Стамбула

Старейший сохранившийся византийский храм Стамбула - это Церковь Святой Ирины начала IV века. До строительства Софийского собора именно она была главным храмом Константинополя. Церковь получила свое название не в честь мученицы Святой Ирины, она посвящена миру и покою - понятия, которые в поздней античности обожествляли. Это одна из немногих византийских церквей, которую не превратили в мечеть, сначала ее здание использовалась в качестве оружейного склада, потом концертного зала и музея. Церковь расположена во внешнем дворе османского дворца Топкапы, ее посещение входит в билет в Топкапы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4. Есть и другие "Святые Софии"

Греческое название храма переводится как "церковь священной мудрости", это еще одно понятие, которое в те времена обожествляли. В Византийской империи было много крупных церквей, посвященных Святой Мудрости, к ним относятся, например, Собор Святой Софии в турецком городе Изник и Собор Святой Софии в греческих Салониках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Минареты Айя-Софии относятся к разному времени

Когда в 1453 году османский султан Мехмед II превратил собор в мечеть, к ней пристроили четыре минарета, которые сначала были деревянными. Позже для мечети были построены массивные минареты из кирпича высотой 60 метров. Единственный минарет, построенный при Мехмеде II, находится в юго-восточной части мечети. Минарет на северо-востоке был построен при сыне завоевателя Константинополя - Баязиде II. Еще два западных минарета относятся к правлению султанов Селима II и Мурада III. Их спроектировал самый известный османский архитектор Синан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

6. В Айя-Софии расписались викинги и славяне

В средневековье викинги торговали в том числе и с Византийской империей, а также выступали в качестве наемников. В армии Византийской империи была целая Варяжская гвардия, и несколько ее воинов оставили надписи, сделанные скандинавскими рунами на мраморных парапетах южной и северной галерей собора. Самая известная такая надпись, сделанная примерно в IX веке, представляет собой часть древнего норвежского имени Хальвдан. Есть в Айя-София и надписи восточнославянского происхождения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

7. Айя-София неоднократно страдала от землетрясений

Хотя последнее здание собора Святой Софии было завершено в 537 году, вскоре после этого оно было повреждено землетрясением 553 года, в результате чего в куполе появились трещины и его пришлось достраивать. Храм снова был поврежден землетрясениями в 558, 869, 989, 1343-1344, 1509 и 1894 годах, особенно всегда страдал купол, но каждый раз его восстанавливали.