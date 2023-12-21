Что в осталось в Стамбуле от Константинопольского ипподрома?

На стамбульской площади Султанахмет сейчас можно увидеть то, что осталось от знаменитого Константинопольского ипподрома. Расскажем, когда и кем Большой ипподром был построен, какого он был размера и что осталось от него на площади Султанахмет.

Сейчас в Стамбуле можно увидеть немало достопримечательностей, переживших как раздел Римской империи в 395 году, так и падение Константинополя в 1204 году. Такие архитектурные чудеса как собор Святой Софии (в настоящее время мечеть Айя-София) и стены Константинополя привлекают туристов. А что же осталось от Константинопольского ипподрома?

Ипподромы строили на протяжении эллинистической, римской и византийской эпох. Слово ипподром состоит из греческих слов "гиппос", что означает лошадь, и "дромос", что означает путь или состязание в беге. Константинопольский ипподром выполнял функцию спортивного и общественного центра Константинополя. Там проходили конные состязания, особенно популярны были гонки на колесницах. Римским эквивалентом ипподрома был цирк, именно по подобию Большого цирка в Риме был перестроен Большой иппподром в Константинополе.

На колесничных гонках зрители делали ставки, а участие в состязаниях принимали несколько команд, особенно популярными из которых были "синие" и "зеленые". Нередко происходили потасовки среди фанатов разных команд. Беспорядки, начавшиеся на импподроме в 532 году, вылились в крупнейший в истории Константинополя бунт, в котором, по оценкам, погибли более 30 тысяч человек, что едва не привело к потере власти императором Юстинианом I. После бунта по указу императора началось строительство собора Святой Софии на месте сгоревшей базилики.

Когда был построен Константинопольский ипподром?

На самом деле Константинопольский ипподром появился раньше, чем сам город, ставший новой столицей Римской империи. До того, как стать "новым Римом", Константинополь был небольшим провинциальным городком под названием Византий. Там и был в 203 году нашей эры построен первый импподром римским императором Септимием Севером. Более чем через сто лет другой римский император Константин решил перенести столицу империи, которую становилось все труднее поддерживать, в более стратегическое место - город Византий, находившийся в самом сердце империи, к тому же через него проходили важные торговые пути. В 324 году Константин назвал обновленный город Новым Римом, однако это название не прижилось, и он стал известен как Константинополь, то есть город Константина. Тогда же значительно расшилири и ипподром.

Какого размера был Константинопольский ипподром?

Считается, что обновленный ипподром Константинополя имел длину около 450 метров и ширину 120-130 метров, таких размеров хватало, чтобы вместить до 100 тысяч зрителей. Ипподром заполнили статуями императоров, богов, героев и животных. Одной из самых известных скульптур была колесница, запряженная четверкой лошадей, эту квадригу забрал в ходе Четвёртого крестового похода один из венецинских дожей. После Венеции сульптура была вывезена Наполеоном в Париж. Сейчас эта квадрига, созданная в IV веке до н. э., хранится в венецианском музее.

Что посмотреть на площади Султанахмет?

В Османской империи не интересовались гонками на колесницах и использовали ипподром как каменоломню. К настоящему моменту сохранились лишь некоторые из древних памятников, установленных на Константинопольском ипподроме, а именно три колонны.

Змеиная колонна - одна из главных реликвий ипподрома, сохранившихся до наших дней. Восьмиметровая колонна была отлита в честь победы греков над персами в 479 году до н. э. Ее перевезли в Константинополь из храма Аполлона в Дельфах в IV веке н. э. От колонны осталось лишь основание, хотя одну из украшавших ее змеиных голов можно увидеть в Стамбульском археологическом музее.

Египетский обелиск - одним из наиболее впечатляющих памятников ипподрома остается Обелиск Тутмоса III. Это древнеегипетский обелиск был первоначально установлен при фараоне Тутмосе III в Карнакском храме, который находится в Луксоре. Строительство обелиска относится к XV веку до н. э., таким образом, ему около 3500 лет. Именно этот обелиск считается наиболее сохранившимся из вывезенных в Констанинополь обелисков (в 390 году н. э.). С пъедесталом его высота превышает 25 метров.

Обелиск Константина, окруженный стеной, скорее всего был установлен императором Константином Великим, а X веке отреставрирован Константином Багрянородным. Обелиск был покрыт позолоченной бронзой, но это убранство было разграблено во время Четвертого крестового похода. Высота обелиска составляла 32 метра, в настоящее время он на 11 метров ниже.

Немецкий фонтан - относительно современный фонтан, подаренный немецким кайзером Вильгельмом II в начале прошлого века. Установили фонтан, построенный в неовизантийском стиле, в 1901 году.