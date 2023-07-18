Акведук Валента: как посмотреть один из древнейших символов Стамбула

Для снабжения жителей Константинополя пресной водой была создана сложная гидросистема, состоящая из акведуков и цистерн. По степени известности его можно сравнить с таким стамбульским памятником культуры как Цистерна Базилика. Расскажем, где находится акведук Валента, какова его история и как посетить этот символ города.

Хотя в Стамбуле сохранились и другие акведуки, именно мост акведука Валента - одна из главных достопримечательностей Турции. После падения Западной Римской империи Константинополь оставался столицей Восточной Римской империи еще долгое время, и на сегодняшний день поездка в Турцию - этой наилучший выбор страны, чтобы увидеть римские руины без визы. Мост акведука Валента - это один из образцов прекрасно сохранившихся античных руин Константинополя.

Это внушительное сооружение, возвышающееся над шоссе, действительно стоит увидеть при посещении Стамбула. Акведук Валента, или как его называют турки - Боздоган Кемери, был построен в IV веке н.э. для снабжения Константинополя питьевой водой. Хотя акведук не раз подвергался разрушениям в результате сражений и землетрясений, его восстанавливали и перестраивали. Благодаря этому он продолжал функционировать до XIX века, то есть вода поступала в город по трубам акведука на протяжении 1400 лет.

Зачем нужен был Виадук Валента?

Вскоре после того, как в 330 году н.э. император Константин I Великий перенес столицу из Рима в гораздо более стратегическое место на Босфоре, начались работы по созданию запаса пресной воды для новой столицы империи. Этот шаг понадобился, поскольку тогда начался быстрый прирост городского населения. Хотя точные даты возведения акведука неизвестны, строительство началось во время правления императора Констанция II (правил с 337 по 361 год) и было завершено в 368-373 году н. э. в период правления Валента (364-378 годы).

Сначала по акведуку поступала вода из источников во Фракии, расположенных за 250 км от Константинополя. В V веке водопроводную систему расширили еще больше. Акведук Валента был лишь одним из конечных пунктов огромной гидросистемы. В столице вода хранилась в трех открытых резервуарах и более чем сотне подземных цистерн. В общей сложности запасы воды Константинополя составляли более миллиона кубометров.Сначала три больших водохранилища открытого типа (Цистерна Мокия, Цистерна Аспара и Цистерна Аэция) находились за пределами стен города, построенными при Константине, но позже и они были защищены стенами V века, построенными при императоре Феодосии II.

Последним правителем объединенной Римской империи был Феодосий I, с его смертью в 395 году империя окончательно разделилась на Восточную и Западную. Но строительство Акведука Валента произошло до этого разделения. Этот акведук был одним из самых важных объектов инфраструктуры Константинополя, использовавшимся на протяжении многих столетий. В рабочем состоянии его поддерживали сначала византийцы, а затем турки-османы.

Где находится акведук Валента?

Мост акведука Валента расположен в стамбульском районе Фатих. Эту самую красивую часть масштабной водопроводной системы можно увидеть прямо над бульваром Ататюрка. Это оживленное шоссе было проведено под виадуком в 1950-х годах. Длина моста в настоящее время 921 метр, что всего на 50 метров короче первоначальной длины. Максимальная высота виадука около 20 метров.

Как добраться к акведуку Валента?

В настоящее время любой желающий может самостоятельно увидеть Акведук Валента. Его можно увидеть в любое время суток, а плата за его посещение не предполагается.

Считается, что акведук расположен вдали от главных достопримечательностей Стамбула, но все равно добираться до него довольно близко: от мечети Сулеймание идти пешком 10 минут, от Гранд-базар - 20 минут, от Султанахмет - полчаса. Ближайшее к правому концу виадука метро - Vezneciler (зеленая ветка M2), идти 5 минут. К левой стороне виадука также можно дойти от Aksaray (синяя ветка T1) за 10-15 минут. Автобусные остановки расположены еще ближе.

В Стамбуле можно увидеть и многие другие хорошо сохранившиеся памятники византийского зодчества, в том числе Айя-София, церковь Святой Ирины и стены Константинополя.