Текфур: как посмотреть древний византийский дворец в Стамбуле

Малый Влахернский дворец, который еще называют дворцом Багрянородных - единственный сохранившийся византийский дворец в Стамбуле, который к тому же был отреставрирован. Расскажем, где находится дворец Текфур, когда он был построен и как использовался, а также сколько стоит входной билет.

Если говорить про самые известные дворцы Стамбула, то главным дворцовым комплексом города безусловно остается дворец Топкапы - резиденция османских султанов с видом на Босфор. Но построенный в XV веке Топкапы - не единственный заслуживающий внимания дворец Стамбула.

Малый Влахернский дворец или, как его называют турки, Текфур-сарай - это один из трех византийских дворцов Константинополя, дошедших до наших дней. Остальные представляют собой руины императорского дворца Вуколеон и мозаики главной константинопольской резиденции - Большого или Священного дворца. Более того, Дворец Багрянородных - это один из немногих хорошо сохранившихся в Стамбуле образцов поздневизантийской светской архитектуры.

В Стамбуле есть и другие образцы древнеримской и византийской архитектуры, руины которых доступны для посещения. Например, можно подняться на Галатскую башню и посетить мост Акведука Валента - того, что осталось от крупнейшей водопроводной системы, построенной римлянами. Обязательно стоит увидеть и прекрасную мечеть Айя-София, которая оставалась самым большим христианским храмом в мире на протяжении тысячи лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К какому периоду относится дворец Текфур?

Когда в XIII веке в начале правления династии Палеологов (последней византийской императорской династии) был построен Малый Влахернский дворец, расцвет Византийской империи уже миновал.

Построенный в конце XIII века дворец был частью большого дворцового комплекса во Влахернах - северо-западном пригороде Константинополя. Дворец сохранился как императорская резиденция в последние годы угасания Византийской империи. Конец существованию Восточной Римской империи положил захват Константинополя в 1453 году. Ну а Западная Римская империя пала тысячелетием раньше, в 576 году.

Дворец и окружавшие его здания горели во время Четвертого крестового похода, но позже императорскую резиденцию восстановили. Поскольку дворец находился недалеко от крепостных стен Константинополя, он сильно пострадал во время осады турками-османами.

Как использовался Текфур-сарай?

Под контролем Османской империи дворец использовался для разных целей. В XVI-XVII веках здесь размещалась часть зверинца султана, в конце XVII века, его использовали как дом терпимости. На протяжении столетия с 1719 года здание бывшего дворца использовалось как мастерская по производству керамических изделий. В XIX веке здесь была богадельня для стамбульских евреев, а к началу XX века помещение использовалось как фабрика по производству стеклянной тары. После этого руины дворца пришли в запустение, пока в 1955-1970 годах здесь не провели первую реставрацию. Последняя масштабная реставрация дворца проводилась с 2010 по 2021 год, с тех пор он открыт для посетителей в качестве музея.

Где находится Влахернский дворец?

Малый Влахернский дворец располагался в северо-западной части старого города Константинополя, рядом со Феодосиевыми стенами. Стены трехэтажного дворца были сделаны из красного кирпича с вкраплениями из белого мрамора, что было характерно для архитектуры поздневизантийского периода.

Дворец находится в квартале Эдирнекапы, который относится к стамбульскому району Фатих. Недалеко от Текфур-сарая находятся Калигарийские ворота или по-турецки Эгрикапы, а также бывшая Церковь Христа Спасителя в Полях XI века (с начала XVI века это была мечеть, в 1948-2020 годах здесь был музей Карие, теперь снова мечеть, сейчас она на реставрации)

Сколько стоит вход в Текфур-сарай?

Стоимость входного билета: 40 турецких лир (125 рублей), для граждан Турции стоимость 20 лир.

В музейную карту Стамбула Текфур-сарай не входит.

Музей Текфур-сарай открыт каждый день кроме понедельника.

Часы работы: с 9.00 до 17:00.

В залах дворца демонстрируется керамика и плитка, изготовленная в мастерских дворца в XVIII веке. Кроме лестницы посетители могут пользоваться лифтом. С крыши открывается красивый вид на город.