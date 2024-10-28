Россияне в Турции не обращались в Генконсульство РФ из-за вируса

Сегодня распространилась информация о массовом заболевании вирусом (предположительно Коксаки) среди российских туристов в Анталии. Генконсульство РФ их жалоб не получало.

Туристы из России не направляли жалоб на неизвестный вирус в Генконсульство РФ в Анталье, рассказали в ведомстве после распространения СМИ информации о вспышке заболеваемости на побережье курорта Белек.

«По данным профильных организаций Антальи, в период с 26 октября по 2 ноября зафиксирован ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, в частности ротавирусной инфекции. При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается»

- Генконсульство России в Анталье

В сообщении отметили, по телефону экстренной службы консульства жалоб по этому вопросу не поступало. Ведомство продолжит держать ситуацию под контролем.

Напомним, что сегодня СМИ распространили сведения о том, что в одном из отелей Белека массово заболевают постояльцы. Также у двоих детей обнаружили вирус Коксаки. Руководство отеля правда опровергло эту информацию.

Позднее ситуацию с предположительным вирусом Коксаки взял под контроль Роспотребнадзор.