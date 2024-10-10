Эгейское море в Турции привлекло россиян осенью

Турпоток из России на турецкие курорты Эгейского моря в сентябре оказался пиковым. Если в середине лета россияне чаще выбирали Анталью, то осенью увеличился интерес к Мугле - почти на 25%.

Под конец сезона 2024 года российские туристы в Турции стали чаще отдыхать на Эгейском побережье, где расположены курорты Бодрум, Мармарис, Фетхие провинции Мугла, передает АТОР.

По данным туроператоров, в сентябре турпоток из России на пляжи Эгейского моря стал пиковым с начала сезона. В 2024 году до начала августа российский турпоток в Муглу был ниже прошлогоднего, в августе тенденция стала меняться, в сентябре начался рост, который вытянул вверх статистику за девять месяцев с начала года.

В этом году Мугла приняла более 2,9 млн иностранцев, что на 6,8% больше, чем в прошлом году к этому времени. Россия занимает второе место по количеству принятых туристов, однако сильно отстает от лидирующей Великобритании - 364 тыс против 1,38 млн.

Поток отдыхающих из РФ с начала года вырос на 3,4%, что, учитывая скромные показатели за лето говорят об удачном бархатном сезоне. В сентябре 2024 года в Мугле отдохнуло на 24,8% больше российских туристов, чем в сентябре прошлого года.

В октябре турпоток ожидается скромнее - Эгейское море становится прохладным.