Сколько стоит отдых за границей на Новый год?

В АТОР рассказали о минимальной стоимости новогоднего отдыха за границей. Туры в Турцию, ОАЭ и Египет на двоих подорожали на 20%

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе раскрыла минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей. Она отметила, что цена на туры подорожала.

Глава АТОР сообщила, что бюджетные новогодние туры в Турцию, Арабские Эмираты и Египет на двоих стоят примерно 200 тыс рублей – на 15% дороже, чем в 2023 году.

При этом Ломидзе заявила о снижении стоимости туров за границу на ноябрьские выходные. Так, Турция будет дешевле на 20%, отдых на Кубе, Мальдивах и на Шри-Ланке – на 10-15%.