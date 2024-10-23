Вестник Кавказа

Названы пять главных направлений для отдыха на Новый год в России

Названы пять главных направлений для отдыха на Новый год в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодние каникулы многие россияне планируют провести на черноморском побережье. Среди семейных туристов главным направлением на Новый год стал Сочи.

Где семейные россияне планируют отдыхать в новогодние праздники этой зимой? Пять самых популярных направлений внутри России назвал туроператор «Алеан».

Лидером бронирований стал Сочи - сегодня 55% российских семей выбирают именно этот курорт для того, чтобы провести зимние каникулы. Многие предпочитают совмещать море и горы, отдыхая в Сочи.

В пятерку востребованных направлений вошли также новогодняя Москва - 16%, Северная столица - 7%, столица Татарстана Казань, а также Карелия, где многие стремятся посетить Рускеалу, передает «Лента.ру».

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