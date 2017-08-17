Вестник Кавказа

Вирус Коксаки в Турции не напугал россиян

Ребенок смотри на взлетное поле аэродрома
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России не меняют своих отпускных планов из-за распространения на курортах Антальи вируса, по симптомам напоминающего Коксаки. Россияне не отказываются от туров, отдых продолжается.

Российские туристы, несмотря на случаи заболевания вирусом, предположительно, Коксаки, в Турции, продолжают отдыхать, рассказали туроператоры, пишет портал "Интерфакс-Туризм".

"Массовый туристический сезон в провинции Анталья в данный момент заканчивается. Жалоб от туристов на месте и отказов от туров мы не фиксируем"

– туроператор "Интурист"

К страховщикам за помощью в связи с заражением обратился один турист. В целом Коксаки, относящийся к энтеровирусам, протекает обычно не опасно, поводов для беспокойства нет.

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по вопросам вируса Коксаки, на нее могут обратиться те, кто «привез» вирус с отдыха в Турции, а также те, кто хочет узнать дополнительную информацию о заболевании.

Напомним, вирус Коксаки очень заразен, чаще им болеют дети, лечение носит симптоматический характер.

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