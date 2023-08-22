Голубая мечеть в Стамбуле: что нужно знать об одном из величайших памятников исламской архитектуры

Стамбульская Голубая мечеть - это важнейший памятник османской архитектуры, ставший одной из визитных карточек города. Расскажем, где находится Голубая мечеть, когда и кем она была построена, как добраться до Султанахмет и на каких условиях осуществляется посещение мечети туристами.

Кроме своей религиозной роли Голубая мечеть ценится из-за потрясающей красоты и исторического значения. Строительство этой мечети стало кульминацией классического периода османской архитектуры. Голубую мечеть открыли только в прошлом году после масштабной реставрации, на завершение которой ушло более пяти лет.

Когда была построена Голубая мечеть?

Строительство Голубой мечети велось между 1609 и 1616 годами по повелению 14-го османского султана Ахмеда I. Главными целями строительства было намерение продемонстрировать величие Османской империи после подписания невыгодного договора с Австрией и умилостивить Аллаха. Место для новой мечети было выбрано на бывшем Константинопольском ипподроме, который сейчас занимает площадь Султанахмет, название которой дала мечеть, унаследовавшая имя султана. Голубую мечеть проектировал ученик известного османского архитектора Синана - Седефкар Мехмед Ага. Эта мечеть стала его последним и самым известным творением.

В чем уникальность Голубой мечети?

Голубая мечеть окружена шестью минаретами, а большой центральный купол диаметром более 23 метров, поддерживаемый колоннами, окружают четыре подкупола и восемь куполов поменьше. Сегодня это одна из крупнейших мечетей, построенных в средние века. Из-за того, что по количеству минаретов Голубая мечеть сравнялась с Заповедной мечетью в Мекке, к Мечети аль-Харам пристроили седьмой минарет. Особенно впечатляет внутреннее убранство Голубой мечети: огромное количество окон, ковры и растительный орнамент, выполненный из изникских керамических изразцов, в основном белых и голубых оттенков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит посещение Голубой мечети?

Важно помнить, что Голубая мечеть - это в первую очередь религиозное сооружение. Как и другие турецкие мечети, за исключением мечети Айя-София, Голубую мечеть туристам можно посетить абсолютно бесплатно.

Когда Голубая мечеть открыта для туристов?

Планируя визит в мечеть Султанахмет, нужно учитывать, что во время намаза для туристов мечеть закрыта. Посетить Голубую мечеть можно в промежутках между полуденной, предвечерней и вечерней молитвой. Время намаза меняется, так как оно определяется положением солнца, актуально расписание можно посмотреть на воротах мечети, либо в интернете. По пятницам вход для немусульман открывается в 14:30 после Джума-намаза.

При самостоятельном посещении в любой день лучше приходить в мечеть после 14:00, так как в утреннее время здесь очень много туристических групп.

Где вход в Голубую мечеть для туристов?

Вход для туристов действует со стороны площади Султанахмет (южный вход), мусульмане заходят в мечеть через главный вход со стороны Айя-София. Перед входом в Голубую мечеть необходимо снять обувь и положить в пакет, на время посещения ее оставляют на специальных полках или берут с собой. Также необходимо соблюдать дресс-код: одежда должна быть закрытой (юбки и платки выдают на входе). Фотографировать интерьер разрешено.

Как добраться до Голубой мечети в Стамбуле?

Самый удобный способ добраться до Голубой мечети - это сесть на трамвай T1, который идет до остановки у площади Султанахмет, откуда до мечети всего лишь две минуты ходьбы;

Около 15 минут идти от станции Сиркеджи, где останавливаются электрички Мармарай, которые ходят между европейской и азиатской частями Стамбула;

Ближайшая станция метро - Везнеджилер, но добираться от нее пешком 25 минут;

Ближайшие к мечети пристани - Эминеню и Йеникапы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть около Голубой мечети?

От Голубой мечети до мечети Айя-София идти пешком всего 4 минуты. Рядом с расположенной в историческом квартале Стамбула Голубой мечетью есть и другие места, достойные самого пристального внимания туристов: султанский дворец Топкапы, подземная Цистерна Базилика, яркий и шумный Гранд-базар и Археологический музей с огромной коллекцией экспонатов разных эпох. Кроме того, рядом с Голубой мечетью можно посетить богато украшенный мавзолей султана Ахмеда I. Гробница XVII века со свободным входом входит в архитектурный комплекс Голубой мечети и находится недалеко от окружной стены к северо-западу от мечети.