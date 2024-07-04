Новый прямой рейс в Стамбул запустят из Калуги

Осенью между Россий и Турцией появится еще один прямой рейс. Самолеты свяжут Калугу и Стамбул, сейчас стороны ведут переговоры о запуске авиарейса.

Самолеты из России в Стамбул осенью могут полететь еще из одного российского города - Калуги.

"Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения со Стамбулом уже осенью этого года"

– губернатор Калужской области Владислав Шапша

Также Международный аэропорт Калуга вскоре расширит полетную сеть и на внутренних направлениях, в расписание добавится несколько новых авиарейсов.

Воздушная гавань Калуги в 2024 году может на 40% нарастить пассажиропоток, добавил губернатор.