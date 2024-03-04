Путь на поезде между Анкарой и Стамбулом сократится на 3 часа

Министерство транспорта Турции работает над разгрузкой транспортной системы страны. Один из них, создание высокоскоростного поезда между двумя крупными городами – Стамбулом и Анкарой - позволит уменьшить время в дороге и создаст более комфортные условия для путешествий.

В Турции создадут скоростную железную дорогу, которая сократит путь из Анкары в Стамбул на 3 часа. Об этом рассказал министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Скоростных составов, достигающих пункта назначения на 4 часа 20 минут, недостаточно. Планируем ввести в строй высокоскоростную магистраль, на которой поезда будут развивать скорость в 350 км/ч. Этот проект значительно облегчит сообщение в районах Турции с общим населением в 25 млн человек»

- Абдулкадир Уралоглу

Он отмечает, что Турцию в течение последующих 10-15 лет ожидает рост нагрузки на транспортную систему, поэтому необходимо заранее предпринимать шаги для разработки дополнительных путей сообщения между Анкарой и Стамбулом. Ожидается, что на части дорог между городами движение машин может замедлиться до 80 км/ч. Новый скоростной поезд же позволит исправить ситуацию.

Также до конца года планируется тестирование новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула. Она позволит древнему городу расширить пропускную способность аэропорта и принять больше туристов.