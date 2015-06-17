Кто такой Тутанхамон: от чего умер, кого проклял, где увидеть его мумию?

102 года назад, в ноябре 1922 года английский археолог Говард Картер совершил одно из важнейших открытий в истории египтологии: обнаружил гробницу Тутанхамона. Кем был Тутанхамон, в чем важность гробницы Тутанхамона и много других интересных фактов, связанных с именем египетского фараона - в нашем материале.

Кто такой Тутанхамон?

Фараон Тутанхамон, гробница которого была обнаружена в 1922 году, сын фараона Эхнатона из XVIII династии Нового царства - эпохи наивысшего расцвета Древнего Египта. Имя, которое Тутанхамон получил при жизни, Тутанхатон - ”Живое олицетворение Атона”. Атон был богом солнца, культ которого во время своего правления провозгласил отец Тутанхамона. На трон Тутанхамон взошел в возрасте всего 9 лет, в 1332 году до н.э., и оставался у лишь десять лет. Хотя кем была мать Тутанхамона неизвестно, историки предполагают, что его родители были братом и сестрой.

Почему гробница Тутанхамона не была разграблена?

Своей сохранностью гробница Тутанхамона обязана, в первую очередь, месторасположению. Обустроена она была практически в самом центре Долины царей, а после погребения фараона ее засыпали почти 150 тысячами тонн обломков и породы. Тем не менее археологи выяснили, что как минимум дважды расхитители гробниц добирались до места упокоения Тутанхамона, после чего гробница вновь запечатывалась.

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Как Картер нашел гробницу Тутанхамона?

В 1917 году египтолог Говард Картер вместе с Джорджем Карнарвоном приступили к поискам гробницы Тутанхамона, в обнаружение которой мало кто верил, считая, что все гробницы в Долине царей были разграблены и надеяться не на что. Египтологи того времени были уверены, что сам по себе Тутанхамон не был важным фараоном, поскольку на очень немногих артефактах было его имя. В 1922 году Джордж Карнарвон, который спонсировал раскопки, был уже готов отказаться от затеи: очередной сезон раскопок должен был стать последним. Всего пару дней после начала работы, команда копателей обнаружила ступеньку лестницы, ведущей в гробницу. 26 ноября Картер и Карнарвон вошли в чудесным образом нетронутую гробницу.

Что нашли в гробнице Тутанхамона?

В гробнице Тутанхамона обнаружили огромное количество артефактов - более пяти тысяч - занесение в каталог которых заняло почти 10 лет, три саркофага Тутанхамона, в том числе один из чистого золота, золотую погребальную маску Тутанхамона, а также мумию самого фараона. Открытие гробницы возобновило интерес всего мира к египтологии и даже вдохновило многие дизайны стиля ар-деко. Сам фараон Тутанхамон стал наиболее подробно изученным правителем Древнего Египта.

От чего умер Тутанхамон?

Ученые, которые занимались исследованием мумии фараона, умершего в возрасте 19 лет, пришли к выводу, что у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Предположительно, Тутанхамон страдал от косолапости. Правда, совсем недавно эксперты предположили, что повреждения стоп могли возникнуть во время мумификации.

Тутанхамон страдал от малярии, что было подтверждено с помощью ДНК-анализа.

У Тутанхамона была расщелина неба, так называемая волчья пасть, и сколиоз, что, скорее всего, стало следствием близкого родства его родителей.

В качестве возможной причины смерти Тутанхамона ученые называют осложнения после перелома ноги. Возможно, через травму, в кровь правителя Древнего Египта попала инфекция, из-за которой он скончался. Однако есть эксперты, которые считают, что Тутанхамон пал жертвой политических интриг.

Проклятие фараона

Сама идея о существовании проклятия фараона появилась после обнаружения гробницы Тутанхамона и последующей достаточно загадочной гибели 8 человек, которые были так или иначе связаны с открытием, в том числе и Джорджа Карнарвона. По имеющимся данным, Карнарвон умер в результате сепсиса после того, как случайно задел место комариного укуса и занес инфекцию. Случилось это всего через несколько месяцев после того, как было найдено место упокоения фараона. Вскоре после него умер его сводный брат, затем американский финансист, посетивший гробницу Тутанхамона, следом британский археолог, который побывал в гробнице, закончил жизнь самоубийством, и так далее. В газетах начали появляться сообщения о проклятии фараона, а само понятие прочно укоренилось в сознании людей и массовой культуре.

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Где сегодня мумия Тутанхамона?

Сегодня мумия Тутанхамона находится там, где ее нашли: в гробнице фараона в Долине Царей в Луксоре, правда, несколько саркофагов были заменены на стеклянный бокс с регулируемой температурой. В гробнице Тутанхамона можно побывать, заплатив чуть более десяти долларов - примерно тысячу рублей. Погребальную золотую маску Тутанхамона, как и многие другие ценнейшие артефакты из гробницы, сегодня можно увидеть в Каирском египетском музее.