6 удивительных археологических открытий, изменивших мир

Несмотря на то, что уже многое о древней истории ученым известно, еще многое предстоит узнать. Гипотезы в сфере истории и археологии постоянно корректируются по мере появления новых открытий. Расскажем о шести удивительных археологических находках, которые полностью изменили представления историков о прошлом.

Акротири

Где нашли: Греция, остров Санторини

Греция, остров Санторини Когда нашли : 1866 и 1967 годы

: 1866 и 1967 годы Культура : относят к минойской цивилизации

: относят к минойской цивилизации Дата исчезновения : 1600-е годы до н. э.

: 1600-е годы до н. э. Значение: находка показала, какой была жизнь в Средиземноморье в бронзовом веке, разнообразие фресок того времени

Хотя наиболее известное извержение вулкана с погребением города под пеплом произошло в Помпеях более 1900 лет назад, этот древнеримский город был не единственным в своем роде. Несколько других городов также сохранились под массивным слоем вулканического пепла. Однако среди них особенно выделяется город Акротири, который намного старше Помпеи. Между 1867 и 1900 годами археологи обнаружили загадочное место на греческом острове Санторини: древний город, прекрасно сохранившийся благодаря извержению вулкана, произошедшему между 1646 и 1500 годами до н. э.

© Фото: Norbert Nagel/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Судя по найденным предметам, город мог принадлежать к минойской цивилизации, возникшей на острове Крит. Археологи обнаружили множество артефактов, включая жилую застройку, мебель, керамику, ювелирные украшения и даже золотую фигурку козла. Но самым замечательным открытием были богато украшенные фрески на стенах, изображающие жизнь жителей Акротири, от плавания по Средиземному морю рядом со стаями дельфинов до сбора тычинок шафрана. При этом человеческие останки найдены не были, а значит, жители города успели спастись. Найденные в Акротири предметы теперь выставлены в местном Музее Тиры доисторического времени.

Библиотека Ашшурбанипала

Где нашли: современный Ирак

современный Ирак К огда нашли : 1849 и 1852 годы

: 1849 и 1852 годы Культура: ассирийцы из Месопотамии

ассирийцы из Месопотамии Дата создания : VIII-VII века до н. э.

: VIII-VII века до н. э. Значимость: древнейшая библиотека мира; историки получили для изучения тексты на 30 тысячах клинописных глиняных табличек, включая Эпос о Гильгамеше

Ассирийцы на протяжении столетий правили империей, которая простиралась от восточных берегов Средиземного моря до гор около Элама (современный Иран). Эта могущественная древняя цивилизация оставила след в истории благодаря своей военной доблести, религиозным традициям и искусству барельефа. Библиотека Ашшурбанипала, найденная в ассирийской столице Ниневия, была первой в мире и содержала в себе до 30 тысяч глиняных табличек, подробно описывающих историю, литературу, мифологию, религию, научные достижения и военные завоевания ассирийцев, а также многие других цивилизаций в регионе.

Ашшурбанипал, считающийся последним великим царем Ассирии, был страстным собирателем древних письменных текстов. Из всех текстов наиболее выделяются два:

Наиболее полная версия знаменитого Эпоса о Гильгамеше - поэмы, которую можно назвать одним из старейших сохранившихся литературных произведений; Призма Синаххериба, в которой подробно описаны военные кампании этого ассирийского царя, включая его войну против Иудейского царства. На шестигранной глиняной призме подробно описывается вражда Сеннахириба с царем Езекией, в том числе, что Езекия был во время осады Иерусалима "как птица в клетке". Это важно, поскольку дает другую точку зрения, в отличие от Четвертой книги Царств Ветхого Завета (главы 18-19).

Амарнский архив

Где нашли: Египет, Амарна

Египет, Амарна Когда нашли : 1886 и 1891 годы

: 1886 и 1891 годы Культура: египетская, ханаанская, вавилонская, ассирийская, хеттская, хурритская

египетская, ханаанская, вавилонская, ассирийская, хеттская, хурритская Дата создания : середина XIV века до н. э.

: середина XIV века до н. э. Значимость: демонстрирует взаимосвязь государств Средиземноморья и Ближнего Востока, проливая свет на важных исторические события того времени.

Различные царства Средиземноморья во времена бронзового века были на удивление тесно связаны между собой. Будь то египтяне, вавилоняне, ханаанеи, ассирийцы или хетты, все они полагались друг на друга в торговле и поддержании политической стабильности. Кроме того, многие правители этого периода уже тогда заключали "династические" браки. Этот период лучше всего иллюстрирует Амарнский архив. Найденные среди руин древнего Ахетатона глиняные таблички, написанные аккадской клинописью, содержат подробности переписки между политическими лидерами в середине XIV века до н. э. Всего было найдено более 380 табличек. Каждая из них проливает свет на интриги правителей того периода, включая фараонов Аменхотепа III, Эхнатона и Аменхотепа IV, хеттского царя хеттов Суппилулиумы I, царя Митанни Тушратты и царя Библа Риб-Адди. Три такие таблички хранятся и в ГМИИ им. Пушкина, они содержат письма Риб-Адди и Азиру, правителя Амурру, к Эхнатону.

Деяния Суппилулиумы

Где нашли: современный Богазкей, Турция

современный Богазкей, Турция Когда нашли :1906 год

:1906 год Культура: хетты и египтяне

хетты и египтяне Дата возникновения: 1320-е годы до н. э.

1320-е годы до н. э. Значимость: летописи рассказали о последствиях смерти Тутанхамона.

В то время как гробница Тутанхамона считается одним из самых известных археологических открытий, летописи хеттов рассказывают о том, что произошло после смерти фараона. Найденные в 1906-1907 годах на территории древней Хаттусы таблички с клинописными текстами подробно описывают события древней истории, их содержание могло бы соперничать с современными мыльными операми. В летописях под названием "Деяния Суппилулиумы" его сын Мурсили II описывает правление царя хеттов в XIV веке до н. э. Эти тексты в том числе описывают международный инцидент, который потряс весь Египет и Хеттское царство. Царь Суппилулиума I получил письмо от вдовы фараона, которая заявила, что ее муж умер, оставив ее без наследника, и теперь ее власть в шатком положении. Она попросила Суппилулиуму предоставить ей мужа из числа его сыновей. Хеттский царь отнесся к этому очень скептически из-за беспрецедентного характера просьбы.

© Фото: Murat Özsoy/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

После попыток Суппилулиумы удостовериться в обоснованности просьбы, он решил отправить своего сына Заннанзу в Египет, чтобы тот стал фараоном. Но Заннанза таинственно исчез, не прибыв в Египет. Супилулиума был возмущен и обвинил египтян в смерти сына, хотя доказательств этого не было обнаружено. И пока выяснение отношений между египетской царицей и Супилулиумой продолжалась, в Египте произошел государственный переворот. Супилулиума в ярости напал на египетское поселение в Сирии, приведя с собой военнопленных, но не подозревал, что бывшие заключенные принесли с собой чуму, таким образом проникшую в этот регион. В итоге Супилулиума умер во время эпидемии, которая длилась 20 лет, а конфликт между Хеттским и Египетским царствами углубился. Археологи выяснили, что таинственная царица была женой Тутанхамона. Обнаружение этих табличек в начале прошлого века полностью изменило понимание археологами последствий смерти Тутанхамона и последовавших за ней политических потрясений.

Гимны Энхедуанны

Где нашли : Телль-Эль-Мукайяр, современный Ирак

: Телль-Эль-Мукайяр, современный Ирак Когда нашли : 1926 год

: 1926 год Культура : аккадцы

: аккадцы Дата возникновения: XXIII век до н. э.

XXIII век до н. э. Значение: один из древнейших примеров авторской литературы.

Энхедуанна была аккадской царевной, которая жила в шумерском городе Ур в 2300-х годах до н. э. Ее отец, Саргон Аккадский, был одним из самых известных царей того времени и правил крупным государством. Как дочь царя, Энхедуанна имела большие привилегии, но также и большую ответственность. Она была верховной жрицей бога Луны Нанны и посвятила ему много гимнов. Личность Энхедуанны уникальна не только тем, что она была женщиной-писательницей; она также считается самым первым неанонимным автором.

Тоннель Езекии

Где нашли: Иерусалим, Израиль

Иерусалим, Израиль Когда нашли : 1838 и 1865 годы

: 1838 и 1865 годы Культура: Древний иврит

Древний иврит Дата создания : VIII век до н. э.

: VIII век до н. э. Значение: невероятный инженерный подвиг Древнего мира; находка помогла лучше понять конфликт между царями Езекией и Сеннахирибом.

Мало какие древние инженерные открытия впечатляют так, как Силоамский тоннель в Иерусалиме. В начале VIII века до н. э. шла война между ассирийским царем Сеннахиримом и иерусалимским Езекией. Почти наверняка Иерусалим бы быстро пал в осаде против всей мощи ассирийской армии из-за отсутствия в городе воды, но у Езекии был план. Главная гипотеза состоит в том, что царь приказал своим людям сделать тоннель под городом между источником Гихон и Силоамским прудом. Таким образом, Иерусалим бы имел доступ к воде во время последующей осады. Как следует из надписи на стене тоннеля, группы рабочих начали рыть тоннель с обоих концов, чтобы успеть провести воду до прибытия ассирийцев.

Силоамская надпись описывает момент встречи двух групп, включая подробности о том, что каждая группа могла слышать другую до встречи. Вырыть тоннель между двумя противоположными концами и при этом встретиться идеально посередине без использования современных технологий кажется очень сложным. В итоге мало того, что в городе была вода во время осады, но в Торе и Библии указано, что Езекия перекрыл другие источники воды, которые могли использовать ассирийцы. Это могло стать причиной того, что ассирийская армия закончила осаду раньше. Посетить тоннель Езекии можно и в наше время.