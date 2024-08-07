5 археологических открытий, изменивших представления о древней истории

С учетом того, сколько важных археологических открытий происходит каждый год, понимание прошлого и происходивших в нем процессов продолжает расширяться. Расскажем о пяти невероятных археологических открытиях, которые изменили представления о древней истории.

Древняя история обычно представляется как статичное скопление дат, мест и личностей. Но определенные исторические аспекты не так незыблемы, как можно подумать. Историки выдвигают гипотезы на основе собранных данных, которые могут поступать из разных источников, в том числе в результате обнаружения археологических артефактов. Хотя многие из гипотез были приняты как факт, новые данные могут полностью изменить их восприятие историками.

Пещера пловцов

Где: Египет, мухафаза Вади-эль-Гедид, Ливийская пустыня (часть Сахары)

Египет, мухафаза Вади-эль-Гедид, Ливийская пустыня (часть Сахары) Когда: 14 600 - 5 500 лет назад

14 600 - 5 500 лет назад Почему важно: стало известно, что Сахара раньше была саванной

В 1933 году венгерский исследователь Ласло Альмаши, на основе биографии которого был написан роман "Английский пациент", сделал открытие, изменившее представления ученых о климате Земли. Исследуя египетскую пещеру, расположенную недалеко от границы с Ливией, он наткнулся на впечатляющую наскальную живопись. Стены пещеры были покрыты изображениями животных, в настоящее время живущих в совершенно других частях Африки, таких как жирафы и бегемоты. Но еще более странными были изображения людей, которые будто они летали. При изучении стало понятно, что эти люди совершали совершенно другое действие - они плавали. Так у этой пещеры появилось название. Это открытие перевернуло представление о Сахаре с ног на голову. Оказалось, что раньше эта пустыня была заполнена зелеными оазисами и животными. В период, продолжающийся с примерно с 14 600 лет назад до 5 500 лет назад, вместо бесконечных песков на территории Сахары была саванна. Рисунки из Пещеры Пловцов изображают не фантазию, а скорее повседневную жизнь людей, живших в то время.

Улубурунский корабль

Где : Турция, провинция Анталья, недалеко от Каша

: Турция, провинция Анталья, недалеко от Каша Когда : XIV век до н. э.

: XIV век до н. э. Почему важно: открытие пролило свет на размах средиземноморской торговли в позднем бронзовом веке

Летом 1982 года у побережья Турции в районе города Каш было сделано открытие, которое изменило понимание о морской торговле в конце бронзового века. Местный ловец губок, заметил странные предметы во время одного из своих погружений. Эксперты поняли, что это имеющие форму бычьей шкуры медные слитки, которые были важным предметом торговли в бронзовом веке. Для изготовления бронзы, в честь которой был назван этот период времени, требовались медь и олово, но эти металлы производились не везде. Затонувший корабль пролежал на дне моря более 3 тысяч лет. Радиоуглеродное датирование показало, что корабль затонул примерно в 1320 году до н. э. Поскольку обломки находились недалеко от мыса Улубурун, корабль назвали Улубурунским.

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После дальнейших раскопок было найдено много важных артефактов, рассказывающих о жизни в государствах Ближнего Востока в древности: золотой скарабей Нефертити, египетские и ханаанские украшения, скорлупа страусиных яиц, слоновая кость, черное дерево, косметика, бусины из драгоценных камней, золотая чаша и бронзовая женская статуэтка. Более обыденные предметы на борту корабля также многое рассказали археологам. На борту были найдены орехи, инжир, оливки, тмин, сумах, виноград и гранаты, а также разнообразное оружие, включая кинжалы, наконечники стрел и мечи. Керамика на борту корабля была в основном ханаанского происхождения. Модель корабля и множество артефактов выставлены в музее подводной археологии Бодрумского замка. Находка также подтвердила важное открытие 1960-х годов: в Ком-эль-Хеттане, известном как Заупокойный храм Аменхотепа III, была найден список топонимов эгейского региона. Торговля по Восточному Средиземноморью происходила таким образом; корабли отправлялись из Египта в Ханаан, затем в Анатолию, а затем на Эгейские острова и обратно в Египет.

Угаритские тексты

Где: Угарит, Сирия

Угарит, Сирия Когда: XIII век до н. э.

XIII век до н. э. Почему важно: открытие помогло понять так называемую катастрофу бронзового века и ханаанскую мифологию

В 1928 году археологи обнаружили глиняные таблички Угарита, эта находка изменила понимание древней истории человечества. Раскопки продолжались на протяжении всего прошлого века и было найдено полторы тысячи текстов. Расшифровав клинопись на угаритском языке на глиняных табличках, археологам открылся пласт знаний, который когда-то был полностью утерян. Тексты относятся к самым разным категориям, от юридических и экономических, до литературных и ритуальных тестов. Самый известный из этих текстов называется цикл Баала, в котором подробно описывается битва между ханаанским богом бури Баалом и богом моря Ямом. Этот текст пролил свет на многие тонкости ханаанской мифологии, ранее непонятные. Эти тексты также рассказали о катастрофе бронзового века, произошедшей в XII веке до н. э., когда великие цивилизации, включая хеттов и минойцев, потерпели крах и исчезли. Тексты из Угарита подробно описывают этот период времени, показывая, что нехватка продовольствия и вражеские нападения на город привели к его разрушению.

Кадешский договор

Где: Египет и Турция

Египет и Турция Когда: 1259 год до н. э.

1259 год до н. э. Почему важно: это первый задокументированный мирный договор и единственный ближневосточный договор, по которому есть варианты обеих сторон

В середине XIX века французский лингвист и востоковед Жан-Франсуа Шампольон перевел египетский текст, который изменил не только понимание истории человечества, но и социологию. Этот текст, найденный в 1828 году, не могли прочитать, пока его не расшифровал Шампольон. Этот текст был Кадешским соглашением, которое остается самым древним документированным мирным договором в истории. В 1274 году до н. э. египетский фараон Рамсес II враждовал с хеттским царем Муваталли. На пятый год правления фараона при Кадеше, расположенном на территории современной Сирии, произошла крупная битва между двумя державами. Каждая из сторон в документах утверждает, что выиграла битву, но историки называют это блефом; вполне вероятно, что битва зашла в тупик и закончилась неудачно для обеих сторон.

Позже на хеттский трон взошел новый царь Хаттусили III, который и сам сражался в Кадеше под командованием своего брата Муваталли. Спустя 16 лет после битвы, в 1259 году до н. э., между противоборствующими сторонами был подписан мирный договор. Рамсес II и Хаттусили III заключили союз и оказали друг другу военную поддержку. В 1906 году археолог Гуго Винклер обнаружил клинописные таблички, на которых подробно описывалась уже хеттская версия договора. Поэтому это не только первый задокументированный мирный договор в истории, но и единственный ближневосточный договор древности, по которому есть точки зрения обеих сторон.

Вилуса

Где: Турция

Турция Когда: 1400-1100 годы до н. э.

1400-1100 годы до н. э. Почему важно: открытие показало, что мифы о Троянской войне могут иметь некую историческую основу

Миф о Троянской войне, подробно описанный в таких древнегреческих текстах, как "Илиада" и "Одиссея" , на протяжении тысячелетий завоевывал сердца и умы людей. От пьес Еврипида до современных блокбастеров историю Ахилла, Париса, Гектора и Елены рассказывали снова и снова. Археолог-любитель Генрих Шлиман считал, что Троя находилась на холме Гиссарлык, а раскопки это подтвердили. Несмотря на то, что работа Шлимана была важна для определения местоположения Вилусы, его работа подверглась критике со стороны современных археологов. Его методы упускали из виду множество важных данных, а его записи были далеки от стандарта.

Сравнение с хеттскими записями показало, что в определенный моменты это место называлось Вилуса. В этом крупном городе были богатые дома, дорогие товары, включая пурпурную краску и золотые изделия. Что касается связей с мифом, то у некоторых исторических личностей Вилусы есть аналоги в поэме. Например, царь Алаксанду может быть отождествлен с гомеровским Александром (Парисом), военачальник Пияма-Раду мог соответствовать Приаму, а народ Аххиявы, упоминаемой в хеттских текстах, и ахейцы могут быть тождественны. Имя Ахилла тоже упоминается на табличках с линейным письмом Б в форме А-Ки-Ре-у.