Археологический бум 2024: могила Клеопатры, гигантские броненосцы и сутулые египтяне 

С каждым годом археологи обнаруживают всё больше удивительных артефактов и исторических мест, о существовании которых мы могли лишь догадываться, и 2024 год не исключение. Что успели найти археологи за первую половину года - рассказываем в этом материале.

Могила Платона и искусственный интеллект

Удивительно, но наука, которая изучает прошлое, идет вперед, благодаря новейшим технологиям и достижениям. Так, например, в апреле 2024 года была обнаружена могила Платона. Археологи из Пизанского университета с помощью искусственного интеллекта расшифровали древний текст, сохранившийся на обугленном папирусе, найденном в древнем римском городе Геркуланум в окрестностях Помпей.

Философ Платон, ученик Сократа, был похоронен на территории Академии, которую он основал в IV веке до нашей эры. Платоновскую Академию, первое в мире высшее учебное заведение, разрушил римский диктатор в 86 году до нашей эры, поэтому ученые точно не знали, где именно на территории Академии покоится Платон. Согласно тексту, написанному Филодемом из Гадары, философом-эпикурейцем, который жил в I веке до нашей эры, Платон был погребен в саду Афинской Академии. Возможно, однажды, археологам удастся обнаружить и саму могилу великого философа.

Лабиринт Минотавра в аэропорту

Во время строительства аэропорта на острове Крит в июне 2024 года было обнаружено сооружение, которому не менее 4 тысяч лет и которое, возможно, и есть легендарный лабиринт Минотавра, созданный царем Миносом. Конструкция диаметром в 48 метров была найдена на вершине холма в 50 километрах к юго-востоку от столицы Крита, города Ираклион. По мнению археологов, лабиринт, представленный центральным круглым зданием и пространством, сформированным внешними стенами, был построен в 2000 году до нашей эры.

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные кости животных, в результате чего археологи предположили, что сооружение не было жилым комплексом, а, скорее, использовалось для проведения ритуалов и церемоний. Исследование уникального места продолжается, и, кто знает, может быть, совсем скоро, ученые выяснят, что мифический Минотавр существовал на самом деле.

Древние египтяне сутулились?

Оказывается, от проблем с осанкой страдают не только современные офисные сотрудники: в Древнем Египте у представителей одной из самых престижных, если не самой престижной профессии, были аналогичные сложности. В эпоху Древнего царства, то есть более 4,5 тысяч лет назад, египетские писцы сутулились не меньше, чем современные пользователи компьютеров. Это стало известно в ходе исследования, которое проводилось в течение нескольких лет, и было завершено летом 2024 года. Всего были проанализированы останки 30 писцов из некрополя в Абусире.

Оказалось, что ввиду особенностей работы - необходимости сидеть на полу с опущенной вниз головой и без поддержки для рук - древнеегипетские писцы страдали от остеоартрита, дегенеративного заболевания суставов. Наибольшую нагрузку испытывали шейный отдел позвоночника, плечи, челюстные суставы и бедра владеющих грамотой жителей Древнего Египта. Челюсти писцов подвергались нагрузке из-за того, что им приходилось жевать свой инструмент, расщепленную тростниковую палочку. Всякий раз когда кисточка на конце изнашивалась, писцы срезали ее и жевали следующую часть палочки, чтобы ее расщепить.

Аргентинцы ели гигантских броненосцев

В мае 2024 года выяснилось, что уже 21 тысячу лет назад доисторические люди знали, как разделывать гигантскую тушу. Изучив окаменелости глиптодонта, древнего и огромного предка современных броненосцев, ученые пришли к выводу, что, во-первых, первые люди на территории Южной Америки появились на 6 тысяч лет раньше, чем предполагалось до этого, а во-вторых, питались они млекопитающими, весили которые до двух тонн, а в длину были до трех метров.

Разделывали животных, предположительно, каменными орудиями. Это открытие переворачивает восприятие научным миром древней миграции: ранее считалось, что люди в Северную и Южную Америку пришли по сухопутному мосту, который 13 тысяч лет назад соединял Сибирь и Аляску. Как на самом деле Америки стали обитаемыми теперь загадка.

Туннель, ведущий к Клеопатре

В начале 2024 года доктор Кэтлин Мартинез, которая уже 20 лет занимается поисками могилы Клеопатры, рассказала о том, чего ей удалось добиться в ходе раскопок в Тапосирис Магна - древнем городе и религиозном центре в 45 километрах от египетской Александрии, созданном Птолемеем Филадельфом, египетским царем, в III веке до нашей эры.

Доктор Мартинез уверена, что могила Клеопатры находится именно в храме Тапосирис Магна, посвященном богу Осирису и богине Исиде. Двумя годами ранее она нашла туннель длиной в 1300 метров, уходящий в Средиземное море, а в начале этого года - табличку, которая была заложена под камнями в основании храма. Надпись на табличке гласит, что Царь Верхнего и Нижнего Египта, Птолемей V и его супруга, Арсиноя III посвятили храм матери Исиде. На основании этой находки доктор Мартинез предположила, что, возможно, есть и второй храм (поскольку обычно в Древнем Египте строили два храма, мужской и женский), к которому ведет туннель, уходящий в воду. И, скорее всего, искать могилу Клеопатры, стоит в Средиземном море, чем доктор Мартинез уже активно и занимается с разрешения египетских властей.